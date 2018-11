Arriva la prima stella Michelin nel Salento: va al giovane Floriano Pellegrino e a Isabella Potì dei Bros' di Lecce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buona cucina, arriva la prima stella Michelin nel Salento: ad aggiudicarsela i giovanissimi chef di Bros', Floriano Pellegrino e Isabella Potì, di Lecce. Sebbene già da qualche mese si rincorressero i rumors, questa mattina l'ufficialità durante la cerimonia di premiazione all'Auditorium Paganini di Parma.Entrambi giovanissimi, i due fenomeni culinari sono partner nella vita oltre che dietro ai fornelli. In pochi anni hanno saputo portare il loro ristorante, situato nel cuore del centro storico leccese, alla ribalta delle cronache culinarie, ottenendo prestigiosi riconoscimenti in Italia oltre che all'estero.Si tratta del primo ristorante di tutto il Salento ad ottenere l'ambita stella, il nono in Puglia.