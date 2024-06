Firma la candidatura per due liste: a Lecce la Lega perde un nome in lista

Una firma di troppo sulle liste e la Lega perde un “pezzo”. A finire sotto i riflettori della commissione elettorale nei giorni scorsi è stato Antonio Stefano. L’aspirante consigliere comunale a Palazzo Carafa, al momento dell’accettazione della candidatura, aveva dichiarato di scendere in campo con la civica di centrodestra Voce Nazionale che alle amministrative dell’8 e 9 giugno sostiene la candidata a sindaco, Adriana Poli Bortone. Stessa autocertificazione che Stefano aveva sottoscritto anche per la Lega, risultando così candidato in due liste diverse. Un’anomalia che non è sfuggita alla commissione elettorale, incaricata di vagliare e vidimare le 680 candidature al Consiglio comunale che compongono le 22 liste a sostegno di Poli Bortone, Carlo Salvemini, Agostino Ciucci e Alberto Siculella.

Cosa è successo

Del resto il modulo del ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione centrale per i servizi elettorali - documento che tutti i consiglieri sono tenuti a sottoscrivere al momento della presentazione della candidature - parla chiaro: “Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver accettato la candidatura a consigliere per altre liste per l’elezione del medesimo consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni oltre che in quello di (Lecce, ndr)”.

Una previsione che di fatto ha portato a depennare Stefano dalla lista del Carroccio. La candidatura per la Lega, infatti, sarebbe stata sottoscritta successivamente a quella depositata per Voce Nazionale. Per questa ragione il nome dell’aspirante consigliere sui manifesti elettorali ora sarà presente solo sulla civica.

Non basta. Nelle ultime ore tra gli addetti ai lavori starebbe facendo discutere la posizione di due aspiranti alla poltrona in Consiglio comunale per il centrodestra. Candidati che al momento della presentazione dell’autocertificazione nel capoluogo - i termini scadevano lo scorso 10 maggio - sarebbero risultati consiglieri in carica nelle Assise di due Comuni del nord Salento. Il modello di autocertificazione di accettazione della candidatura, tuttavia, riporta: “Il sottoscritto dichiara inoltre di non essere consigliere in carica di altro Comune”. Nel caso dei due candidati, però, i siti ufficiali dei Consigli comunali di riferimento ne attesterebbero ancora la piena partecipazione. Allo stesso modo va anche chiarito che la commissione elettorale, al momento, non ha avuto nulla da eccepire sulle due posizioni in questione. Semmai, se ne riparlerà in un secondo momento.

P.Col.

