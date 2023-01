Finge l'innamoramento per un anziano e gli spilla 20mila euro: infermiera rischia il processo

Finge di essersi invaghita di un anziano e riesce a spillargli denaro per circa 20mila euro. È questa l'accusa per un'infermiera di 43 anni di San Donato in servizio presso l'ospedale di Lecce. La donna dovrà rispondere di truffa aggravata. La presunta vittima è un 74enne di Galatina.

I fatti nel 2020

All'inizio del 2020 l'uomo, ricoverato in un reparto dell'ospedale del capoluogo, sarebbe stato avvicinato dall'infermiera, la quale, illudendolo di essersi innamorata di lui e presentandosi sotto falso nome, sarebbe riuscita a farsi consegnare i primi 200 euro, da utilizzare, a suo dire, per una visita specialistica per la figlia. Il giorno stesso il paziente ha prelevato il denaro e glielo ha consegnato.

Vari passaggi di denaro



I contatti tra i due - e i passaggi di denaro - sono proseguiti anche dopo le dimissioni dell'uomo. In uno degli incontri, la donna gli avrebbe rilasciato anche una falsa cambiale di mille euro. Le richieste di denaro - da utilizzare sempre per problemi di salute e familiari, come raccontava la donna - sarebbero andate avanti fino a quando l'uomo non si è presentato presso la caserma dei carabinieri per sporgere denuncia.



Il gip, dopo una iniziale richiesta di archiviazione, ha riaperto il caso sulla base delle memorie presentate dal difensore dell'uomo, l'avvocato Roberto Stanislao. E ha disposto l'imputazione coatta per la donna. Il prossimo mese ci sarà l'udienza preliminare.