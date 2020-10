Finestra forzata, ma scatta l'allarme: fallito il furto a Cantine Due Palme

Tentato furto, venerdì sera, alla Cantina Due Palme sulla Lecce-Arnesano. L'allarme collegato con la centrale operativa della Velialpol è scattato poco prima delle 22. E le guardie giurate giunte sul posto dopo una manciata di minuti effettivamente hanno trovato una finestra aperta, scassinata poco prima e gli uffici nel caos: segno che qualcuno aveva rovistato in cerca di denaro.

Sul posto sono arrivati anche il titolare e i carabinieri che hanno constatato come i ladri non abbiano fatto in tempo a rubare nulla, evidentemente fuggiti un attimo prima dell'arrivo dei sorveglianti.

