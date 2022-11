Finestra forzata e i ladri entrano nella chiesa di San Francesco a Campi: via con i soldi

Ladri in chiesa a Campi Salentina. In pieno centro ignoti hanno forzato una finestra e si sono introdotti in questo modo in un ufficio all’interno dell’antica chiesa di San Francesco d'Assisi risalente al XVII secolo.

I soldi in un cassetto

I soldi erano custoditi in un cassetto. I ladri hanno rovistato in giro, fino a riuscire a scovarli e a fuggire. La chiesa è senza telecamere. Il furto è stato denunciato dal padre superiore al comando della Compagnia dei carabinieri di Campi.