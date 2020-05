Finanza negli uffici Asl, s'indaga sul centro dialisi delle suore

Blitz della Guardia di Finanza negli uffici dell'Asl di Lecce: sotto la lente la documentazione relativa alla convenzione siglata con il centro dialisi “Santa Marcellina” di Santa Maria di Leuca: un polo d’eccellenza, qualificato dalla Regione come di primo livello, che può accogliere fino a 25 dializzati e che è legato alla Fondazione “Cardinale Panico” dell'ospedale di Tricase gestito dalle suore.



Dopo aver acquisito nei giorni scorsi le delibere istitutive della convenzione tra Regione, Asl e ospedale, ieri mattina i finanzieri sono tornati negli uffici della palazzina dell'ex Fazzi. Una "visita" di tre ore. In particolare, gli uomini delle Fiamme Gialle si sarebbero soffermati sugli elenchi dei pazienti che hanno fatto ricorso alle cure della struttura in convenzione con la Asl, sulle fatture delle prestazioni e, infine, sulle valutazioni di appropriatezza stilate dagli uffici Asl prima di procedere con le relative delibere di liquidazione delle tariffe già prestabilite.



Un’attività di approfondimento, quella della Guardia di Finanza, che ha riguardato anche - ma solo incidentalmente - il poliambulatorio di Gagliano del Capo nella misura in cui la Rete nefrologico-dialitica e trapiantologica approvata dalla Regione Puglia nel 2018 prevedeva l’attivazione di una parte di “posti rene” a Gagliano (dove il servizio non è stato ancora attivato) attraverso l’impiego anche di personale medico dell’ospedale ecclesiastico “Cardinale Panico” di Tricase.

