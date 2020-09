Dalla cabina elettorale un “clic” sospetto: sorpreso a fotografare la scheda, parapiglia al seggio e arriva la Finanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un clic, avvertito distintamente dalla stanza, ha fatto rizzare le antenne a presidente e scrutatori del seggio elettorale di via Bachelet, a Maglie . Un elettore è stato sorpreso a fotografare la scheda elettorale nella città del Salento chiamata al voto, per referendum, Regionali e anche per il rinnovo di Consiglio comunale e sindaco.Portarsi il telefono cellulare all'interno della cabina elettorale è reato punito da quanto previsto con la legge 96 del 2008 e nel caso in cui la foto servisse a mostrare la preferenza per un candidato o una lista si profilerebbero anche altri reati, ugualmente e più gravi.Al seggio è quindi intervenuta la Guardia di finanza, che ha fermato il cittadino e ora dovrà approfondire l'accaduto.