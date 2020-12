Acquisti simulati di auto per incassare i finanziamenti: sotto sequestro il denaro di una società salentina

Sequestrati oltre 121mila euro ad una società leccese specializzata nella vendita di autovetture finita sott'inchiesta con l'accusa di avere simulato la cessione di mezzi per incassare gli importi erogati dalla finanziaria milanese Pro Family e le relative provvigioni. Con la compiacenza di finti compratori individuati fra persone con scarsa liquidità che avrebbero restituito solo le prime delle 84 rate concordate in cambio di una percentuale del finanziamento. Ossia un vero e proprio prestito, secondo la prospettazione del decreto di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari Giulia Proto.



L'operazione è stata eseguito a carico della titolare della società salentina che avrebbe simulato le vendite, nel corso dell'inchiesta condotta dal pubblico ministero della Procura di Lecce, Alessandro Prontera, con i finanzieri della sezione di polizia giudiziaria distaccata in Procura.

Dieci gli indagati. Per le ipotesi di truffa e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria. A cominciare dalla coppia di imprenditori G.A e G.F., 57 e 60 anni, di Lecce, indicati come amministratori di fatto e di diritto della azienda che avrebbe poi beneficiato dei finanziamenti mettendo a punto 10 operazioni nel corso del 2015. Indagato anche G.E., 56 anni, di Lecce, nel ruolo di procacciatore di clienti in gravi difficoltà economiche e per questo disposti a mettere in conto guai con la giustizia pur di intascare qualche centinaio di euro. Fra questi A.C., 70 anni, di Monteroni; R.C., 57 anni, di Lecce; M.C., 58 anni, di Mesagne; D.C., 31 anni, di Salice Salentino; L.L., 53 anni, di Surbo; R.M., 62 anni, di Galatina; ed F.P., 43 anni, di Lecce.



L'inchiesta ha preso il via dalla segnalazione arrivata alla Procura di Lecce dalla finanziaria Pro Family per fare presente alcune anomalie nelle transazioni commerciali con l'azienda salentina: primo la frequenza con cui gli acquirenti delle auto si limitavano a versare solo le prime rate, per poi eclissarsi. Seconda circostanza - quella che ha dato spunto poi agli inquirenti - è che le stesse macchine venivano restituite al venditore il giorno stesso dell'acquisto. O a terze persone, senza che la finanziaria ne fosse messa al corrente, anche perché sarebbe scattata la revoca del finanziamento. Oppure riacquistate dalla stessa persona mesi dopo.

Con questo sistema a fare cassa sarebbero state dichiarate le finte vendite di una Audi A3, per poco meno di 30mila euro; una Peugeot Ranch a poco più di 7.500 euro; una Volkswagen Passat a 16.700 euro; una Fiat 500 L a poco meno di 18.500 euro; un'altra 500 L a 21.500 euro; una Lancia Y a 8.190 euro; un'altra Lancia a 10.600 euro. E tre Fiat 500 L: a 15.300 euro, 16.200 euro e 17.820 euro.



I finti acquirenti che si sarebbero prestati a questo raggiro avrebbero così ottenuto prestiti a volte di 3.000 euro, di 9.500 euro, di 12mila euro, di 4.400 euro, di 13mila euro ed altri ancora. Tutti erogati con assegni dalla società salentina autorizzata alla vendita delle auto - questa la tesi degli inquirenti - ma non a esercitare attività finanziaria.

A monte della truffa contestata, la produzione di documentazione falsa per dimostrare alla Pro Family che l'acquirente della macchina offriva garanzie per il pagamento delle rate. In realtà il requisito dei clienti sarebbe stato esattamente di natura contrario: scarsa capacità reddituale innanzitutto. Tanto da non poter chiedere prestiti a banche o a finanziarie, ma solo al rivenditore-amico.

