Filmato e deriso su Whatsapp Baby gang a scuola: due indagati

Il codice penale li definisce atti persecutori. Meglio conosciuti come stalking. E quando il perseguitato è un ragazzino e gli accusati di perseguirlo sono dei minori e sono in tanti allora diventato bullismo nel linguaggio di tutti i giorni. La vittima c'è. Ed anche i persecutori. C'è tutto nella storia che racconta l'inchiesta chiusa dal pubblico ministero della Procura per i minorenni, Anna Carbonara, con i carabinieri della stazione di Cavallino: un ragazzo di 13 anni umiliato, preso in giro e puntualmente canzonato da un gruppo di più o meno coetanei. A scuola e per strada. Anche con foto e riprese video a volte poi modificate con le app degli smartphone e scambiati in un gruppo Whatsapp dedicato appositamente al ragazzo schernito.Otto in tutto i ragazzi finiti all'attenzione degli inquirenti per i comportamenti ossessivi, persecutori ed offensivi che avrebbero avuto con il compagno di scuola isolato ed emarginato per avere un carattere particolarmente introverso e perché in questa fase della crescita risulta un po' impacciato. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato solo a due dei componenti del gruppo accusato di bullismo, poiché gli altri avevano meno di 14 anni all'epoca dei fatti (l'anno scorso). E, dunque, non sono imputabili. Per loro, come anche per i due indagati, si è aperto un procedimento del Tribunale per i minorenni che coinvolge i genitori allo scopo di capire se e perché non siano intervenuti per mettere fine a quello che era diventato il loro divertimento fisso della giornata.Chi invece ha già adottato provvedimenti è stata la scuola: per tutti quei ragazzi sono stati adottati provvedimenti disciplinari. Che tuttavia - dicono le carte dell'inchiesta - non hanno avuto l'effetto inibitore sperato.Le cose sono cambiate quando sono intervenuti i carabinieri per sequestrare i loro smartphone: per acquisire filmati e foto. E per trovare conferma della chat di Whatsapp in cui sono transitate immagini e filmati per rendere grottesco il loro compagno di scuola.Gli investigatori sono venuti a conoscenza di questa situazione incresciosa attraverso le segnalazioni di alcune persone che hanno ritenuto fosse il caso di informarli per cercare di fare qualcosa per mettere fine a comportamenti che hanno condizionato l'esistenza della vittima: lo avrebbero preso in giro e canzonato a scuola. Ossia nella pausa della ricreazione, nei corridoi e nei bagni. Come anche tutte le volte che lo avrebbero incontrato per strada.Facendo leva sulla forza del gruppo come anche sull'indole particolarmente pacata della vittima e sulla sua buona educazione. Le offese tuttavia non gli sono scivolate addosso ma lo hanno ferito al punto da scegliere di uscire da casa solo per necessità. Per andare a scuola.Una delle situazioni che ha convinto il magistrato della sussistenza del reato di atti persecutori.In attesa di cosa potranno eventualmente dimostrare le indagini difensive, per i due indagati ora si prospetta la possibilità di chiudere il conto con la giustizia ricorrendo alla messa alla prova. Una misura adottata per gran parte dei reati contestati ai minori. Lo scopo è quello rieducativo.E.M.