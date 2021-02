Scomparsa del camionista leccese, due fermi per omicidio

Sarebbe stato un omicidio a porre fine ai giorni del camionista leccese scomparso da oltre un mese. Filippo Incarbone, 49 anni originario di Lecce ma da anni residente a Vigevano, era scomparso dal 27 dicembre. Nella notte, i carabinieri della sezione operativa del Nor, con la collaborazione dei militari della stazione di Vigevano, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio e distruzione di cadavere due uomini – di 44 e 32 anni, entrambi residenti nella città ducale e con precedenti per droga ed estorsione – sospettate di aver causato volontariamente la morte del camionista.

I fermati, rinchiusi nelle celle di sicurezza della caserma di via Castellana, saranno ascoltati questa mattina dal pm Paolo Mazza per essere interrogati. Le indagini dei militari dell'Arma sono ancora in corso: si cerca infatti nel fiume dove i due potrebbero aver gettato il corpo dell'uomo.

Ultimo aggiornamento: 11:19

