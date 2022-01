Assalto agli open day per vaccini 5-11 anni, le somministrazioni a Lecce e Tricase. In coda intorno all'isolato, dosi senza prenotazione

Una fila impressionante, lunga al punto da circondare l'intero isolato. Enorme affluenza, questa mattina a Lecce, per uno dei due open day per la vaccinazione anti-Covid (prima dose) dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni organizzati dall'Asl. Nel capoluogo l'appuntamento all'interno del Museo Sigismondo Castromediano (Viale Gallipoli) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. A Tricase nella struttura Ex Acait (Via L. Da Vinci) dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

APPROFONDIMENTI COVID Vaccini ai bambini, la fila interminabile nell'open day... REGIONE La Puglia prima regione in Italia per copertura vaccini 5-11 anni REGIONE Covid, sono 40mila le dosi di vaccino somministrate ai bambini tra i... REGIONE Vaccini ai bimbi, spinta alla campagna: dal 3 gennaio si prenota... REGIONE Vaccini, il nuovo piano della regione per i giovanissimi: dal 3...

In fila senza prenotazione

In ciascuna sede organizzata la somministrazione, tra mattina e pomeriggio, 500 dosi di vaccino. Una somministrazione senza prenotazione ma possibile solo esibendo il modulo di consenso informato compilato e firmato da entrambi i genitori, tutori o affidatari (per i minori anche la possibilità di essere accompagnati da soggetti terzi purché con delega sottoscritta da parte di entrambi i genitori/tutori/affidatari). Per gli interessati, i moduli sono disponibili all'indirizzo https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/bambini-da-5-a-11-anni. Ad accogliere i bambini, anche in occasione della giornata di festa, clown, animazione e dolci sorprese.

Covid, sono 40mila le dosi di vaccino somministrate ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Open day il 6 gennaio

Vaccini ai bimbi, spinta alla campagna: dal 3 gennaio si prenota anche sul portale

Open day anche a Taranto e Bari

Per quanto riguarda l'open day a Taranto per la vaccinazione pediatrica presso l’hub del centro commerciale Porte dello Jonio di stamattina, alle ore 13 si sono registrate 540 vaccinazioni pediatriche. Ad intrattenere i piccoli pazineti in attesa di sottoporsi al vaccino ci ha pensato la Befana che ha bussato ai finestrini delle auto in coda regalando caramelle ai più piccoli.

A Bari oggi gli operatori Asl sono stati impegnati con le somministrazioni dei richiami per adulti nell'hub della Fiera del Levante a e nel punto vaccinale di Triggiano, dove sono state eseguite invece vaccinazioni pediatriche per la fascia di età 5-11 anni. Nelle ultime 24 ore sono state assicurate altre 13mila somministrazioni di vaccino anti Covid solamente nel Barese, di cui oltre 7mila sono stati richiami terze dosi. La copertura vaccinale delle terze dosi in provincia ha raggiunto quota 66 per cento nella popolazione che ha concluso il ciclo cinque mesi fa e il 69 per cento nella città di Bari.