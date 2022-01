Assalto agli open day per vaccini 5-11 anni, le somministrazioni a Lecce e Tricase. In coda intorno all'isolato, dosi senza prenotazione

Una fila impressionante, lunga al punto da circondare l'intero isolato. Enorme affluenza, questa mattina a Lecce, per uno dei due open day per la vaccinazione anti-Covid (prima dose) dei bambini e delle bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni organizzati dall'Asl. Nel capoluogo l'appuntamento all'interno del Museo Sigismondo Castromediano (Viale Gallipoli) dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. A Tricase nella struttura Ex Acait (Via L. Da Vinci) dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30.

In fila senza prenotazione

In ciascuna sede organizzata la somministrazione, tra mattina e pomeriggio, 500 dosi di vaccino. Una somministrazione senza prenotazione ma possibile solo esibendo il modulo di consenso informato compilato e firmato da entrambi i genitori, tutori o affidatari (per i minori anche la possibilità di essere accompagnati da soggetti terzi purché con delega sottoscritta da parte di entrambi i genitori/tutori/affidatari). Per gli interessati, i moduli sono disponibili all'indirizzo https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/bambini-da-5-a-11-anni. Ad accogliere i bambini, anche in occasione della giornata di festa, clown, animazione e dolci sorprese.

