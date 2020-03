File (distanziate) per market e farmacie: è l'effetto del nuovo decreto

Ultimo aggiornamento: 11:59

Città semideserte, soprattutto nelle aree non destinate ai servizi. file di gente di fronte a supermercati e farmacie. L'effetto immediato del nuovo decreto è la corsa, per ora piuttosto disciplinata, all'approvvigionamento di generi alimentari e farmaceutici nel timore che nei prossimi giorni gli spostamenti possano essere difficoltosi.Come c'era da aspettarsi, a ruba nei supermercati soprattutto merce non deperibile come scatolette, pasta e pelati.