Figlia violentata per anni dal “padre orco”, indagata anche la madre

Ultimo aggiornamento: 21:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una lunga storia di abusi dalla quale venne alla luce anche una bimba. 14 anni costati alla vittima un'atroce infanzia e adolescenza. Per non avere impedito che il “padre orco”, un 54enne del basso, abusasse ripetutamente di lei, anche picchiandola e ricattandola, ora è indagata anche la madre della ragazza che solo qualche tempo fa, ormai lontana dalla famiglia, ha trovato il coraggio di parlare facendo arrestare il padre, ora a processo.Dalla terribile ricostruzione del calvario della ragazza emerge non solo un oanorama di degrado e violenza ma secondo i giudici anche la responsabilità della madre nell'assecondare le perversioni del marito a scapito della figlioletta abusara già dall'età di 7 anni. Per gli inquirenti è infatti impossibile che la madre non sapesse dell'incubo in cui viveva la ragazzina, soprattutto dopo averla accompagnata in ospedale per un aborto a soli 15 anni. I nuovi risvolti nell’inchiesta sono arrivati direttamente in aula: è stato lo il magistrato titolare del fascicolo, Stefania Mininni, a comunicare ai giudici della prima sezione penale, dove si celebra il processo del padre, che la donna è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento personale. La donna, difesa dall'avvocato Mario Coppola, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.