Salvemini: «Fiducioso sul patto ma ditemi se ci state»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindaco Carlo Salvemini, dopo il voto sul piano anti-dissesto con astensioni e assenti nella maggioranza, lei annunciato una verifica ventilando la possibilità di lasciare. La notte ha portato Consiglio? Si dimette o va avanti?«Affronteremo questo passaggio politico seriamente, ma serenamente. Vanno verificate le condizioni di permanenza di un impegno pubblicamente assunto e sottoscritto con la città e che ho il dovere verificare se si intende mantenere e portare avanti. C'è un Patto per Lecce sottoscritto e firmato, con impegni che stiamo mantenendo e che definisce una maggioranza politico-programmatica. Si può anche ritenere quel patto non più valido, ma vorrei che ciò mi venisse comunicato. Si deve avvertire il dovere di un confronto leale e trasparente nel quale ciascuno manifesta il proprio orientamento sui passaggi più importanti».Incontrerà tutta la maggioranza o vedrà separatamente i consiglieri?«Quando una forza politica come Prima Lecce annuncia l'astensione senza anticipazione alcuna - né al sindaco né al vicesindaco - ciò determina una necessità di confronto, anche verso i colleghi di maggioranza. Incontrerò i consiglieri e chiederò se il patto sottoscritto è ancora valido. Provo a leggere alcuni impegni compresi in esso: la realizzazione refettorio e palestra per la scuola di Frigole già avviata, edificio scolastico comparto 35 e Aria Sana già avviata, riqualificazione Viale Aldo Moro già avviata, l'aggiornamento del piano viabilità e parcheggi già avviati, il porta a porta nelle marine già avviato, i programmi per le marine, il Piano urbanistico generale. Alcuni di questi obiettivi sono stati realizzati, altri sono in fase di realizzazione anche perché predisposti su un orizzonte quinquennale. Non possono essere realizzati subito».Ma si può continuare a governare una città di 100mila abitanti dove c'è anche un'emergenza conti con questo continuo tira e molla?«Vorrei essere chiaro su questo punto. Il patto politico finora siglato con i consiglieri di Prima Lecce non ha in alcun modo rallentato l'azione amministrativa né ha condizionato scelte e obiettivi strategici. Governiamo e lavoriamo senza alcun freno. Tutti gli obiettivi sono stati garantiti e non c'è nessuna condizionamento o interferenza che ci hanno costretti a fare passi indietro».E allora perché questi sgambetti in Aula sul provvedimento più importante degli ultimi mesi?«Chiedo solo un'assunzione di responsabilità e una lealtà sincera su ciò che si può fare insieme. Voglio capire se il patto lo si considera tuttora valido. Ho sempre sostenuto la legittimità di un confronto e anche di un dissenso nel confronto. In Consiglio sul piano anti-dissesto, invece, non c'è stato alcun annuncio preventivo di perplessità sulla manovra di riequilibrio pure lungamente annunciata, predisposta e oggetto anche di un ulteriore confronto nelle riunioni di maggioranza».Sì, ma basta un patto se, poi, i consiglieri di Prima Lecce prendono ordini dal senatore leghista Roberto Marti e la tengono in ostaggio con i loro voti?«Chiedo che il giudizio su questa esperienza sia costruito su ciò che si fa. Non c'è nulla, ribadisco, in questi mesi che, per responsabilità di Prima Lecce abbia rallentato l'attività amministrativa e sono assolutamente soddisfatto di come sinora i tre consiglieri hanno garantito il sostegno all'amministrazione. Quando, però, accade che il dissenso si manifesti in forme impreviste ho la necessità di verificare se questo passaggio prelude ad un ripensamento di quell'accordo o è stato semplicemente un incidente di percorso che si vuole chiarire, rimediare e superare».Massimo Fragola - assente ingiustificato, come lei l'ha definito - fa parte del movimento di Pippi Mellone che è agli antipodi politici della sua storia: come fa ad andarci d'accordo?«Massimo Fragola è il consigliere eletto in una lista che sostiene l'amministrazione e che si riconosce nell'Agenda del cambiamento sottoscritta all'indomani del voto. Se Fragola vi si riconosce ancora e vuole esserne un protagonista non ho nessun pregiudizio né mi lascio condizionare da questioni che travalicano i confini di Lecce e che alludono a iniziative legittime del sindaco di Nardò. Il rapporto che lega Fragola a Lecce è il programma 2017-2022».Fragola, insieme con Marco Nuzzaci anche lui assente in Aula, è stato eletto nelle liste di Alessandro Delli Noci: il vicesindaco, come si dice in questi casi, ne ha perso il controllo politico?«Alessandro fa benissimo il suo lavoro di assessore e di politico. Non ci sono badanti, ma ci sono rapporti tra persone adulte. Nuzzaci, da parte sua, non ha nulla di cui deve rispondere e la sua assenza, legata a motivi professionali, era stata largamente annunciata. Non coinvolgiamolo».Ma non tocca a Delli Noci frenare il dissenso dei suoi consiglieri?«Non ci sono i suoi consiglieri e i miei consiglieri. Ci sono solo consiglieri di maggioranza e il lavoro viene svolto congiuntamente senza linee di confine e senza divisioni di compiti e ruoli. La maggioranza è una sola».Nel voto sul bilancio le assenze dei consiglieri di centrodestra l'hanno salvata: per fortuna che c'erano loro...«Il significato politico è importante: abbiamo approvato un provvedimento per scongiurare il rischio dissesto. Questa delibera che poneva sacrifici a tutti è stata approvata con 13 voti favorevoli nella evidente insufficienza dei consiglieri di minoranza. Se avessero avuto la forza di mandarci a casa, avrebbero avuto l'occasione di farlo. Chi sostiene da mesi che questa maggioranza è abusiva, inadeguata a governare o da mandare a casa preferendogli un commissario, si è ritrovato solo con 9 consiglieri. Quando l'opposizione formalizzerà una mozione di sfiducia da votare in Aula, come ho più volte detto, sarò prontissimo a convocare il Consiglio».Proverà ad allargare il perimetro del governo ad altri consiglieri del centrodestra?«Credo di aver dimostrato la mia disponibilità al dialogo, al confronto, alla mediazione e anche al compromesso. Diversamente da quel che si racconta, non sono un sindaco fermo sulle sue posizioni, chiuso nella sua stanza e indisponibile al confronto. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Ho fatto un accordo con Delli Noci al ballottaggio e ho detto sottoscriviamo un patto per la città consapevoli di avere alle spalle storie ed esperienze diverse. Anche ai consiglieri di Prima Lecce ho proposto un patto nell'interesse della città e i primi risultati ci stanno dando ragione. Se in Consiglio ci sono uomini o donne che, con lo stesso obiettivo, intendono contribuire al programma possono liberamente manifestarsi. Ed è un programma che presto mostrerà altri importanti risultati».A cosa si riferisce?«Presto verrà portato in Commissione il nuovo regolamento dei dehors su suolo pubblico mettendo ordine: questa è una città turistica a forte densità commerciale e finora non si era dotata di un regolamento così importante perché tutto avveniva in Conferenze di Servizi i cui esiti venivano affidati a valutazioni di chi sedeva. A breve in Commissione arriverà il regolamento per l'uso delle occupazioni delle piazze storiche, poi toccherà all'atto di indirizzo del Pug. È pronta anche la prima bozza di revisione delle linee del trasporto pubblico: a chilometraggio invariato rivedremo percorsi e frequenze dimezzando i tempi di attesa e garantendo navette di scambio con il centro. Entro ottobre annunceremo l'apertura del cantiere per il parcheggio ex Enel».Alcuni consiglieri di maggioranza le avevano chiesto una manovra meno lacrime e sangue: non c'era un'alternativa più morbida?«Abbiamo aderito ad uno strumento previsto dalla legge per enti in condizioni di squilibrio finanziario. Se si va a fare una ricerca sui siti del Ministero si prende atto che una procedura simile coinvolge tanti comuni capoluogo e non c'è nessuna unicità della città di Lecce. A caratterizzare questo passaggio è il fatto che veniamo da un lungo ciclo di governo in cui le politiche di bilancio hanno combinato più di qualche guaio. Lo ha ricordato lo stesso Paolo Perrone: dopo il suo insediamento fu lui il primo ad evocare il rischio del dissesto. Dai banchi della minoranza, negli anni, mi sono più volte impegnato per correggere sciaguratezze e leggerezze di quei periodi e a distanza di 14 mesi dal mio insediamento ho dovuto prendere atto che, a fronte delle segnalazioni della Corte dei Conti, non c'era altra strada. Lo facciamo per scongiurare guai anche peggiori».Anche a costo di sacrificare tasselli della sua squadra, dall'ufficio stampa alla nomina del capo di Gabinetto?«È la conferma che quando si assumono ruoli di responsabilità e di rappresentanza degli interessi generali bisogna essere disponibili a sacrificare anche interessi di parte».Quante volte in queste settimane ha pensato a suo padre Stefano mandato a casa per dissensi interni? Forse voi Salvemini dovreste essere politicamente più concilianti?«Non ho ripensato alla sua esperienza politica. Di lui, dentro di me, porto il ricordo di Stefano Salvemini padre. Per me papà è papà e non l'ex sindaco di Lecce. Non credo che quell'esperienza si interruppe per sue chiusure politiche né ritengo che questo possa essere ribadito per la mia esperienza. Se fossi come qualcuno piuttosto testardamente e ostinatamente pensa di volermi descrivere, io non sarei qui. Sarebbe già finita prima».Ma dietro questi dissensi cosa c'è? Un ricatto politico?«Non confondiamo il fisiologico confronto politico con il lavoro che questa amministrazione che garantisce e adempie. Pur nella eterogeneità della maggioranza, lavoriamo sempre liberi e appassionati. Ricatti politici? Vedo che a volte c'è un'impazienza, anche comprensibile, a misurare la capacità di correggere, anche solo in un anno, celte politiche che sono frutto del ventennio precedente. Non dobbiamo percepirci come salvatori della patria, ma come una classe dirigente al servizio della città. Anche essendo severi con noi stessi e accettando, come chi governa deve fare, anche critiche e dissensi».Sindaco, più carota che bastone sembra di capire. Niente dimissioni, quindi?«Vorrei che il giudizio fosse rivolto a ciò che si fa per la città e non a ciò che ci diciamo tra forze politiche. Faremo la verifica e sono abbastanza fiducioso che questo patto venga ribadito e rinnovato perché sta trovando concreta attuazione. Questo è il patto che abbiamo siglato e mi sto impegnando a garantirlo. Per me è la bussola. Chi vuole navigare con noi basta che ribadisca di essere a bordo».