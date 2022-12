Duplice omicidio in Germania: è salentino il 52enne sospettato di aver ucciso la nipote e l'ex fidanzato

E' originario di Novoli, nel Salento, Michele Quarta, il 52enne arrestato in Germania in relazione ai due ragazzi italiani uccisi ad Albstadt, vicino a Stoccarda.

L'omicidio e la scoperta di un altro cadavere

Come riporta il Sudkurier, Quarta ha sparato a Christian Zoda, 23 anni, originario di Messina, amico stretto ed ex fidanzato di Sandra Quarta, 20 anni, nipote del presunto omicida. Fermato dalla polizia, l'uomo ha poi portato gli inquirenti a individuare il corpo di Sandra, che era scomparsa da domenica scorsa ed era stata seppellita nel giardino di casa di Michele.

Le cause della furia omicida

Restano al momento ignote le cause del duplice omicidio. Dai primi rilievi sembrerebbe che Sandra fosse stata vittima di violenza e che lo zio avrebbe incontrato l'amico per chiedere spiegazioni sui fatti.

Quarta aveva anche la cittadinanza tedesca e viveva nello stesso condominio del presunto omicida. Il sospettato è stato arrestato vicino alla sua abitazione senza opporre resistenza e aveva ancora la pistola addosso. «Siamo tutti scioccati di quanto accaduto qui ad Albstadt», ha dichiarato il sindaco Klaus Konzelmann. «I nostri pensieri sono con le famiglie delle vittime», ha aggiunto citato dalla Dpa.

Chi è Michele Quarta

Originario di Novoli, Michele Quarta era partito per la Germania diversi anni fa in cerca di lavoro. Qui aveva raggiunto il fratello, anche lui di Novoli, che si era stabilito in Germania qualche anno prima. Sandra era la figlia di questo fratello. A Novoli vivono ancora la mamma dei due e la sorella. I rapporti tra Michele Quarta ed il fratello, e quindi anche la nipote, erano ottimi e si vedevano tutti i giorni sia per motivi di lavoro che per motivi di famiglia.

Novoli sotto choc

Mamma e sorella di Michele Quarta sotto choc e non vogliono rilasciare dichiarazioni. Hanno solo fatto sapere che i rapporti tra le famiglie erano ottimi e non si danno una spiegazione di tutto questo. stentano a credere a quanto accaduto e sono letteralmente affrante per la morte della nipote e per questo dramma immane.

Il sindaco

“Non abbiamo certezze di quanto trapelato in queste ore. Sono un garantista e attenderò, come ho sempre fatto, l’esito delle indagini per commentare. Non cambia che si tratti di una persona originaria di Novoli o meno. Come Sindaco e come padre, sento di rivolgere le mie condoglianze ai genitori e ai cari delle giovani vittime. Se le indagini confermeranno l’identità dell’omicida, sentiremo ancora più forte, se possibile, il senso di amarezza e lo sconforto.” Queste le dichiarazioni del sindaco di Novoli, Marco De Luca, sul dramma che vede coinvolto Michele Quarta, sospettato del duplice omicidio di sua nipote e dell'amico in Germania.

Chi era Christian

«Christian lavorava nel ristorante di suo padre. Viveva in Germania dall'età di 12 anni e stava col padre, perché i suoi sono separati. Non era il fidanzato ma a quanto ne so era un amico molto stretto di Sandra. Ancora sappiamo molto poco sulla dinamica dell'omicidio». Lo dice all'ANSA Lizzy Cannarozzo cugina di Christian Zoda, 23 anni ferito a colpi di pistola ad Albstadt in Germania e poi morto in ospedale. Il giovane è stato ferito proprio davanti alla pizzeria gestita dal padre. «Mio cugino - aggiunge Cannarozzo - non veniva a Messina dal 2018 ma ci sentivamo. Era un giovane molto perbene e un gran lavoratore. Sappiamo solo che nell'omicidio c'entra lo zio di Sandra. Non sappiamo altro. Le indagini sono ancora in corso spero sia fatta giustizia».