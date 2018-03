Fidanzatini scomparsi, il messaggio alla madre: «Non vogliono essere disturbati»

Alessandro Boellis

«Non vogliono essere disturbati». Sarebbe questo il messaggio giunto alla madre della ragazza scomparsa da una conoscente, per "tranquillizzarla" almeno nelle intenzioni della coppia di fidanzatini scomparsi da giorni. Le due famiglie Casarano e Gallipoli sono infatti in apprensione da tre giorni per la scomparsa dei due ragazzi, non ancora maggiorenni. Nel pomeriggio di ieri è stata formalizzata la denuncia di scomparsa presso la caserma dei carabinieri di Gallipoli.Una fuga d’amore, si pensa, certamente volontaria. Con loro, secondo la testimonianza della madre del ragazzo, hanno circa 250 euro ma i telefonini sono staccati e nessuno sa dove siano diretti.Il ragazzo si chiama Alessandro Boellis, non ancora 18enne. La famiglia ha dato il consenso alla diffusione dei suoi dati attraverso il legale Speranza Faenza.È uscito di casa alle 18,30 circa di mercoledi. È stato raggiunto dalla sua fidanzatina sedicenne che da Casarano a Gallipoli è arrivata in treno e da lì si sono dileguati insieme. Al momento della scomparsa indossava jeans e maglietta nera, scarpe da ginnastica nere. La ragazza avrebbe mandato un messaggio ai genitori chiedendo di non essere cercata. Ma la paura è tanta e le ricerche sono state avviate già da ieri senza alcun esito. I genitori chiedono a chiunque possa avere notizie di chiamare le forze dell'ordine.