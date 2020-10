Fidanzati uccisi, in corso a Lecce l'interrogatorio del killer

In corso a nella casa circondariale di Lecce l'udienza di convalida del fermo di Antonio De Carlo, lo studente di 21 anni reo confesso dell'omicidio dell'arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. Sono presenti il gip Michele Toriello, il pm Maria Consolata Moschettini e i legali difensori di De Marco, avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario. I due sono entrati senza rispondere alle domande dei cronisti.



Ultimo aggiornamento: 11:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Davanti al gip il giovane dovrà spiegare soprattutto cosa l'abbia spinto a mettere a punto un piano spietato, che al momento ha come unica spiegazione l'invidia che l'ex coinquilino avrebbe provato nel vedere la coppia di fidanzati così felice per l'inizio di una vita insieme. Al termine dell'interrogatorio di convalida del fermo gli avvocati difensori potrebbero chiedere una perizia psichiatrica per valutare la personalità dell'aspirante infermiere che ieri, secondo quanto riferito da uno dei legali, sarebbe apparso scosso e provato, e avrebbe preso coscienza della gravità dei suoi atti.