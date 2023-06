Fiat sceglie Lecce per lo spot della nuova 600 elettica: ciak nel cuore del Barocco in attesa di Leonardo Di Caprio

Nuova Fiat 600 elettrica: lo spot tra le vie del Barocco. Le bellezze di Lecce sono state scelte come location per la campagna pubblicitaria del prossimo B-SUV del brand torinese.

La nuova Fiat 600 elettrica è stata immortalata in una serie di riprese in piazza Duomo. Nei prossimi giorni le telecamere si sposteranno anche in via XXV Luglio, all’altezza del Teatro Politeama Greco.

Arriva Di Caprio?



Il debutto del nuovo modello elettrico dovrebbe essere fissato per il prossimo 4 luglio, data in cui sarà lanciato anche il nuovo spot che potrebbe nascondere anche una sorpresa: Leonardo Di Caprio già protagonista della campagna pubblicitaria dello scorso anno della nuova 500 potrebbe fare il bis. Di certo c'è che lo spot per la nuova utilitaria della casa automobilistica torinese è stato girato in più location, compreso Lerici. Che sia Di Caprio o additittura Johnny Depp (un altro nome che circola tra i protoginisti dello spot) si spera che gli attori americani "scelgano" Lecce per girare le scene dello spot dell'auto.