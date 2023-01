Esplosione in un'abitazione di campagna: proprietario trasportato al Centro grandi ustionati

Mattinata di paura a Ugento. Un'esplosione, seguita da un'incendio, ha gravemente danneggiato un'abitazione di campagna, ustionato un 45enne. Il marito della proprietaria infatti è stato trasportato al Centro gradi ustionati dell'ospedale di Bari.

L'incendio è scoppiato intorno alle 11 e ha colpito un'abitazione in contrada Cimino, zona di campagna tra Ugento e Casarano, in territorio del primo comune. A scatenare il rogo è stata una fuga di gas, probabilmente generata da una bombola di gpl. Il gas ha saturato la stanza adibita a cucina. Al primo innesco c'è stata una forte esplosione, che ha fatto scoppiare le fiamme e causato il danneggiamento degli infissi. Il fuoco ha invaso la stessa cucina e il salotto, distruggendo mobili e suppellettili. Il marito della proprietaria, un 45enne, a causa dell'esplosione ha riportato gravi ustioni: per lui si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano e, da lì, al Centro grandi ustionati del Policlinico di Bari.

Sul posto, per domare le fiamme, sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Tricase, supportate da un'autobotte arrivata dal distaccamento di Gallipoli. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ugento, diretti dal luogotenente Alessandro Borgia, che insieme ai vigili del fuoco hanno avviato le indagini sull'accaduto. Chiesta la presenza dei tecnici degli uffici comunali, che ora stanno valutando se dichiarare l'immobile inagibile.