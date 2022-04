Fiamme nella notte a Lequile: incendiati tavoli e sedie di un fast food

Intimidazione nella notte a Lequile. Malviventi muniti di liquido infiammabile hanno dato fuoco ad una decina di tavolini e una cinquantina di sedie di un fast food presente in piazza a Lequile, comune in provincia di Lecce.

L'intervento dei vigili del fuoco

Intorno all'una di questa notte, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta nel Comune di Lequile, in piazza Beethoven per un incendio che stava interessando alcuni tavolini e sedie in plastica prospicienti un furgone adibito a Fast Food.

Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato che l'incendio si propagasse anche al furgone che ha comunque subito alcuni danni da irraggiamento alla parte anteriore.

Sul posto anche i carabinieri della stazione di San Cesario che hanno ascoltato il proprietario 31enne del Fast Food. Si indaga per capire se il giovane abbia ricevuti minacce da parte di malvicenti. I danni sono da quantificare.