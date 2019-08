Fiamme all'auto di un bagnino: danni ingenti anche all'abitazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incendio di un auto Nissan Micra in via Valentini, civico 67. E' avvenuto alle 3 di questa mattina. Il proprietario della vettura incendiata è un uomo di 30 anni che lavora come bagnino in uno stabilimento balneare di Torre San Giovanni.Non si conoscono, al momento, le cause all'origine dell'incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i vigili del fuoco, per domare le fiamme e comprendere se il rogo sia stato o meno di origine dolosa. I danni si sono estesi anche all'abitazione del proprietario che, al momento dell'incendio, dormiva.