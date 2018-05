Fiamme al chiosco-bar: danni per 20mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'incendio si sarebbe sviluppato questa mattina presto, poco prima dell'apertura. Tant'è che quando il titolare - un uomo di 40 anni - è arrivato per iniziare la giornata lavorativa, ha trovato il chiosco-bar invaso dal fumo, con mobili e strutture devastati dall'incendio e muri anneriti.E' accaduto al bar Cortèn di piazza della Libertà, a Ruffano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tricase, che hanno spento le fiamme e constatato come l'origine del rogo possa essere, con tutta probabilità, dolosa. Un incendio dalla dinamica "sospetta", non fosse altro perché sarebbe stato appiccato di mattina, mentre di solito chi agisce preferisce essere coperto dal buio della notte.Intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Casarano, che hanno avviato le indagini. Le videocamere di cui è dotata l'attività non sono state trovate: non si sa se siano state distrutte dalle fiamme o portate via. I danni sono ingenti, ma sarebbero coperti da assicurazione.