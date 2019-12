Perde il bambino poco prima del parto: indagati medici e ostetriche

Era alla sua seconda gravidanza, e tutto fino al ricovero in ospedale era andato per il verso giusto: la tragedia si è materializzata poche ore prima del parto, quando non è stato più rilevato il battito del bambino che aveva in grembo. È stato così che una donna di Aradeo ha dato alla luce un bimbo senza vita. Il dramma si è consumato due giorni prima di Natale nell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, e ora sei tra medici e ostetriche sono indagati per omicidio colposo.

Il dramma si è consumato il domenica scorsa: la 38enne aveva concordato con la sua ginecologa il ricovero per il giorno successivo, in vista del parto. Una volta giunta all’ospedale di Galatina, alla donna è stato fatto un nuovo tracciato dal quale sono emersi tutti i parametri in regola. Le è stata dunque praticata l’iniezione per indurre il parto. Ed è stato solo a questo punto che sarebbero sorti i problemi.

Da un successivo tracciato e da un’ecografia, infatti, sarebbe emerso subito lo stato di sofferenza del feto. Non c’era più battito: e a nulla sono valsi i tentativi del personale medico in servizio per tentare di salvare il bimbo. Tutto è stato inutile: poche ore dopo, il bambino, un maschietto, è venuto alla luce. Senza vita.

Una vera e propria tragedia per i genitori, che all’improvviso, nel giro di poche ore, hanno dovuto affrontare il dolore di una perdita che nessuno poteva aspettarsi. Superato lo shock iniziale, attraverso l’avvocato Mario Viola hanno voluto vederci chiaro, e con un esposto hanno investito del caso la magistratura, che a sua volta per le indagini ha delegato i carabinieri della stazione di Galatina. I militari si sono già presentati in ospedale per acquisire cartelle cliniche e ogni altra informazione utile.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Giuseppe Bonsegna, Donato Mellone e Daniele Montinaro.

