Niente feste patronali: nel Salento arriva lo stop di Prefettura e Vescovi

Da maggio e sino a nuovo ordine stop a processioni, luminarie, bancarelle, fuochi d'artificio e festeggiamenti all'aperto in onore dei Santi Patroni. In provincia di Lecce per le feste patronali saranno autorizzate solo le funzioni religiose. Il nuovo divieto è arrivato a margine del confronto tra la prefettura di Lecce e i vescovi di tutte le diocesi salentine.

La nota di Mons. Seccia ai sacerdoti

A renderlo noto è il vescovo di Lecce, mons. Seccia, sollecitando i sacerdoti di tutta la provincia a tenere conto delle indicazioni arrivate dalla riunione. «Come Vescovi – ha scritto Seccia – abbiamo fatto presente che i sacrifici che ci vengono chiesti sono enormi e che certe misure potrebbero sembrare esagerate ma ci rendiamo conto che il numero ancora eccessivamente alto dei contagi, impone la massima cautela».