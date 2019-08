Festa promossa, multe a bancarelle e negozi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa promossa. E numeri da capogiro fra viaggiatori che hanno affollato le navette (oltre 34mila utenti, 4mila in più rispetto allo scorso anno), visitatori che hanno affollato le vie del centro e spettatori che hanno assistito al concerto di Bennato (più di 10mila), squadre di operatori che hanno garantito la pulizia di tutta l'area (6 quelle messe in campo dalla Monteco per svuotamento cestini, spazzamento e lavaggio strade), uomini della protezione civile ed agenti di Polizia municipale che hanno vigilato sulla sicurezza e contrastato l'abusivismo.E proprio quest'ultimo aspetto ha portato i vigili urbani (coadiuvati nelle attività da polizia, carabinieri e Guardia di finanza) ad elevare sanzioni. Una stretta nel nome delle regole: requisito numero uno per garantire sicurezza. Ma andiamo con ordine. È stata contestata l'occupazione abusiva di suolo pubblico a dodici pubblici esercizi e a cinque espositori ai sensi del regolamento Tosap per carenza di titolo o per difformità di quanto previsto dall'autorizzazione. Inoltre gli agenti hanno accertato 5 violazioni delle norme del bando di assegnazione dei posteggi nei confronti di altrettanti operatori responsabili di sostituzione nella titolarità del posteggio o di aver indebitamente ampliato l'area di vendita. Infine, sono state sequestrate 1.272 cover per cellulari e 30 tra lattine e bottiglie di birra per il divieto di vendita nel raggio di 200 metri da Piazza Libertini.«Dobbiamo sempre ricordare che dietro la bellezza delle manifestazioni, ci sono uomini e donne che vigilano e lavorano per tutti noi per garantirci sicurezza, ordine e tranquillità - ha commentato l'assessore alla Polizia Municipale Sergio Signore - . A tutti loro va il mio, e sono sicuro il nostro, ringraziamento».Come si diceva è stata la festa dei grandi numeri con una menzione particolare: migliaia gli automobilisti che hanno scelto le 8 aree sosta gratuite messe a disposizione dal Comune. E ancora: 182 volontari delle associazioni di protezione civile, 14 unità antincendio con estintori al seguito, 4 ambulanze con due medici, due squadre di sanitari appiedati e forniti di defibrillatore in tutti i giorni della festa.Da ricordare la totale assenza (come lo scorso anno) di gruppi elettrogeni: il Comune ha assicurato ai 211 espositori della Fiera mercato e ai 23 della Fiera di Santa Lucia su via Trinchese appositi allacci alla rete lungo una dorsale elettrica realizzata ad hoc, utilizzata per la prima volta lo scorso anno. Questa soluzione ha consentito di liberare dal rumore e dall'inquinamento dei gruppi elettrogeni alimentati a benzina. Tanti gli spettacoli che hanno calamitato l'attenzione di miglia di visitatori.«In collaborazione con la Curia, abbiamo voluto ridare centralità a questa tre giorni di festa popolare che aveva bisogno di ritornare alle proprie tradizioni, ai riti, che aveva bisogno di recuperare le proprie radici e, al tempo stesso, offrire ai visitatori delle novità interessanti e di richiamo - ha sottolineato l'assessore allo Spettacolo e alle Attività produttive, Paolo Foresio - siamo soddisfatti ma certi di dover fare sempre di più e sempre meglio per rendere questa festa un momento di coesione della nostra comunità ma anche un'opportunità di sviluppo turistico ed economico».