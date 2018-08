Festa, il messaggio del vescovo in piazza Sant'Oronzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia per la festa dei Santi Patroni. E ultimo giorno senza auto in centro: da domani mattina alle 7 infatti scatteranno le prime limitazioni al traffico per consentire la sistemazione delle bancarelle. Mentre la Prefettura apporta, insieme alle forze dell’ordine, le ultime modifiche al piano della sicurezza dopo la richiesta, di ieri mattina, avanzata dalla Curia: monsignor Michele Seccia farà il discorso alla città in piazza Sant’Oronzo e non in Duomo. Una proposta che è stata accolta in maniera favorevole dalla Prefettura, riunita ieri mattina nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza. Dunque venerdì, nel primo giorno di celebrazione della Festa di Sant’Oronzo, si terrà la tradizionale processione per le vie della città. Prima del rientro in Duomo, il vescovo si fermerà in piazza Sant’Oronzo e dalla Cassarmonica rivolgerà il suo messaggio alla città. Poi la processione e le statue dei santi patroni rientreranno in Duomo. Un ritorno al passato, ai tempi di monsignor Michele Mincuzzi; anche lui aveva l’abitudine di parlare alla città in piazza e non dai gradini dell’episcopio di piazza Duomo.Da domani dunque la festa entrerà nel vivo. Dalle 7 di domani alle 7 del 27 agosto sarà in vigore il divieto di transito - escluso i residenti - lungo tutte le vie intorno alla fiera della festa: via Garibaldi (tratto compreso tra viale De Pietro e via XXV Luglio), via XXV Luglio, via Costa, via Fazzi, viale Marconi, la corsia interna di viale Cavallotti, via Maremonti (tratto compreso tra via Acaja e via XXV Luglio), corte Blasio, corte dei Tolomei, corte Cataldo, via Cavour (tratto compreso tra via Brunetti e viale Marconi), viale Lo Re (tratto compreso tra viale Marconi e piazza Italia), via De Simone, la corsia interna di via Francesco D’Assisi e la corsia interna di via Garibaldi. Viale De Pietro diventerà a senso unico - da via Garibaldi fino a piazza del Bastione - per consentire a chi viene da via Garibaldi di uscire dal centro.Tutti i varchi saranno transennati nelle ore notturne per evitare accessi non controllati. Dalle 18.30 all’una del 24, 25 e 26 invece le zone interessate da divieto di transito saranno ampliate. Il divieto interesserà anche viale Otranto (da via Don Minzoni a via Cavallotti), via Leuca (da via del Delfino a viale Otranto), via Cavour, via De Simone, via Brunetti, piazza Schipa (tratto compreso tra via San Lazzaro e via Cavallotti), via 47° Reggimento Fanteria (tratto compreso tra piazza Mazzini e via Cavallotti), viale Cavallotti (corsia esterna), via Cavour, da piazza Italia a via Brunetti, via Battisti (nel tratto compreso tra via Sauro e via Francesco d’Assisi); via Romano, via Filzi, via 140° Reggimento Fanteria, via Bacile, via Toselli, Via 95° Reggimento Fanteria (tratto compreso tra via Cavallotti e via Lamarmora); via Bernardini (nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e viale Gallipoli); via Quarta (nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via Russi); Arco Di Trionfo, da via Adua a via Palmieri. Viale Don Minzoni diventerà a senso unico, in uscita dal centro.Saranno invece nove le aree parcheggio a disposizione della cittadinanza: Settelacquare, Foro Boario - collegate con il servizio navetta di Sgm attivo nelle tre giornate dalle 18.30 alle 01 - e poi Principe Umberto, via Adua, via Petraglione, via Miglietta e il parcheggio delle Manifatture Knos. Due le zone riservate alle persone con disabilità: viale de Pietro e viale Don Minzoni.