Festa della Polizia, cerimonia a porte chiuse in commissariato

In occasione del 168° Anniversario della Fondazione della Polizia, gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Gallipoli, in considerazione dell’attuale momento storico connesso all’emergenza sanitaria che ha colpito tutto il territorio nazionale, quest’anno hanno celebrato la giornata condividendo, all’interno del Giardino della Rimembranza del Commissariato, un momento di riflessione dinanzi alla stele dei Caduti della Polizia di Stato dove è stata deposta una corona d’alloro in memoria di coloro che hanno sacrificato la vita per la sicurezza della collettività.



Il momento di celebrazione è stato reso ancora più solenne dalla diffusione delle note del “Silenzio” che ha accompagnato la deposizione della corona, in maniera simultanea in con la cerimonia che si è tenuta presso il Giardino della Rimembranza della Questura di Lecce.



Il rispetto delle misure anti-contagio, anche in occasione della cerimonia di oggi, non ha fermato l’entusiasmo dei poliziotti che, nonostante tutto, ci hanno tenuto a partecipare “nella certezza di essere parte di una comunità che ci lega tutti”, così come ha scritto il Capo della Polizia di Stato-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli nel messaggio augurale inviato a tutti i poliziotti d’Italia. Ultimo aggiornamento: 12:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA