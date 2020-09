Festa di compleanno e contagi: positivo un 17enne. Tamponi a tappeto e quarantena per decine di famiglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Positivo al coronavirus un 17enne che ha partecipato alla festa per i 18 anni di un amico: tamponi a tappeto per tutti i partecipanti all'evento e per i loro familiari. Apprensione e isolamento per loro - circa un centinaio di persone - dopo il party che si è svolto nel fine settimana appena trascorso, a Lecce . Nessun dispositivo di protezione sarebbe stato indossato durante la festa - come si apprende dalle prime informazioni raccolte - agevolando la strada del contagio. Il 17enne positivo - che frequenta un liceo scientifico - ha avvertito pochi, lievi sintomi e, sottoposto al tampone, è risultato positivo.Intanto arriva la prima sospensione - sebbene circoscritta a una sola giornata - delle lezioni scolastiche in un istituto privato della città, Le Marcelline, che hanno diffuso su Facebook il seguente comunicato: