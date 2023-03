Ecco la nuova Ferrari di Eliseo: il 18enne salentino è il più giovane pilota professionista

Corigliano d’Otranto e la Ferrari: è nata una storia di passione. A darne vita è stato il più giovane pilota professionista d’Italia, Eliseo Donno, di appena 18 anni, coriglianese doc.

La presentazione della livrea della Ferrari 488 Challenge Evo

Sabato scorso, nel corso di una cerimonia ufficiale presso il prestigioso castello medievale,”De Monti”, a Corigliano, nel Salento, è stata svelata la livrea della “sua” nuova Ferrari 488 Challenge Evo, con la quale Eliseo farà il suo esordio il prossimo 24 marzo a Valencia (Spagna), nel torneo “Ferrari Challenge 2023”. La monoposto ha motore turbo V8 da 3,9 litri, 670 cavalli ed i colori della scuderia AF Corse. Nel circuito spagnolo, si contenderà il “Trofeo Pirelli”, con 50 piloti europei professionisti. Il giovane pilota vive in paese con i fratelli, tre maschi e due ragazze, e frequenta il quarto anno dell’Istituto Professionale, nemmeno a dirlo, ad indirizzo meccanico, “E. Lanoce”, di Maglie. Il padre, Luca, di 49 anni, è titolare di un negozio di attrezzature per officine meccaniche ed una forte passione per le auto da corsa che ha trasmesso ai figli. La mamma, Ilenia, 44enne, è casalinga.

In pista già a 9 anni

E’ una naturale passione di famiglia, quella che ha spinto il giovane Eliseo a frequentare il mondo dell’automobilismo. A partire dall’età di nove anni, infatti, il pilota ha battuto le piste dei Kart, dimostrando subito la sua predisposizione alla guida. Notato da numerosi ed attenti osservatori di talenti nascenti, il giovane Eliseo è diventato pilota professionista all’età di 15 anni: un record per quella categoria. Nel 2022, con il Team Ferrari-“ Bestlap”, si è messo subito in evidenza per i suoi giri veloci e piazzamenti a podio. Per ben due volte è stato vincitore di gara: Primo al Mugello e Prima posizione, con Pole Position, sul circuito di Imola, solo un guasto tecnico, a otto min dalla fine, pregiudica la vittoria del Mondiale.

In campo con la scuderia AF Corse

Ieri sera, alla cerimonia di presentazione della nuova vettura, un bagno di folla si è stretto intorno al giovane talento automobilistico. In particolare sono stati gli amici di una vita ed i suoi compagni di Istituto a volerlo salutare e stringerlo in un caloroso abbraccio, insieme a tutto il paese, che ha percepito l’importanza dell’evento, anche per il futuro sviluppo economico e sociale della collettività. A presentare il programma della stagione corse 2023, le caratteristiche dell’autovettura, e la preparazione tecnica del pilota salentino, è stato Luca Corradini (race engineer) ingegnere di gara della scuderia sportiva AF Corse di Piacenza. Attualmente la AF Corse si occupa direttamente della produzione della Ferrari 488 Challenge Evo e compete come team ufficiale Ferrari nei campionati del mondo in classe GTE Pro, in cui ha vinto 4 mondiali. Per la cronaca, tra i tanti piloti che hanno corso e vinto con i colori della scuderia AF Corse, si possono trovare i nomi di alcuni dei più famosi ex piloti di Formula 1, come Giancarlo Fisichella e Jean Alesi.

Il sostegno della comunità

A sostenere il sogno di Eliseo, oltre al team sportivo, sono intervenuti familiari ed i giornalisti. Non sono mancati anche alcuni main sponsor che marchiano la livrea dell’autovettura. Fra questi, il dealer Ferrari, Vito Radicci, e di alcuni top manager delle aziende partner. Tra questi, Il leccese, Gianluca Fasano, della “Fasano Tools”, ed Engi Trade, con sede a Calimera, in rappresentanza delle undici imprese pugliesi che - strategicamente - hanno deciso di investire in promozione del loro marchio nella serie europea del Ferrari Challenge e sul talento di Eliseo. Ad aver percepito le potenzialità del pilota, sono ben sette nuove aziende, con sedi internazionali. Fra queste, compare il noto brand della calzatura “Nero Giardini”. Mentre saranno le tonalità dei colori dello sponsor principale “Antismoking- Therapy” a caratterizzare la livrea Ferrari. Un segnale forte contro l’uso del tabacco. Il giovane pilota, fra l’altro, sarà presente in tutte le tappe della stagione 2023, nonché nella competizione Mondiale del prossimo ottobre. Ad accogliere gli ospiti è stata la consigliera allo sport, Gabrielle Dimitri che ha detto: «Siamo felici che Eliseo stia coronando il suo sogno. Della sua fama ne gioverà il paese e l’intero circondario».