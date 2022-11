Ferì un anziano con il coltello dopo una lite: fruttivendolo a processo

Chiesto il rinvio a giudizio per Flavio Toma, il 50enne di Ugento accusato di aver ferito con un coltello un 60enne a Torre Vado, marina di Morciano di Leuca, la scorsa estate. L'udienza preliminare si svolgerà il 16 febbraio del prossimo anno dinanzi al giudice dell'udienza preliminare Giulia Proto.

L'aggressione la scorsa estate

L'aggressione è avvenuta il 16 luglio. Stando all'accusa, la vittima stava percorrendo corso Venezia con l'auto, insieme alla moglie, quando si era imbattuta in Toma, dipendente di un negozio di frutta nelle vicinanze. Il 50enne era al centro della strada, e sarebbe stata proprio la brusca manovra fatta dal pensionato per evitare di investirlo a far scoppiare la lite, degenerata poi in colluttazione. Toma avrebbe inseguito e aggredito il pensionato, per poi estrarre un coltellino e colpirlo all'altezza del cuore, procurandogli una ferita toracica che aveva intaccato il pericardio. Toma è difeso dagli avvocati Silvio Caroli e Alberto Ghezzi, la vittima dall'avvocato Giovanni Giuseppe Valiani.