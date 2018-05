Allarme femminicidio nel Salento Uccise 48 donne in 4 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Italiano, tra i 31 e i 50 anni, e violento. È l’identikit che si delinea dai dati inviati dalle Procure alla commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere istituita con delibera del Senato della Repubblica, del 18 gennaio 2017. E anche le vittime, nell’88% dei casi sono italiane tra i 31 e i 50 anni. La relazione finale, un tomo di 410 pagine con un capitolo specifico su Roma e Milano, è stata approvata a febbraio scorso e sul tavolo della presidenza del Senato è arrivata il 5 marzo. Il report è da brivido.- Le donne del Sud si rivelano più esposte e più fragili, ma nel Salento – al contrario di quanto accade al Nord - le donne non sono vittime degli extracomunitari e comunque anche su base nazionale la maggior parte della casistica è in capo agli italiani. Si impone, quindi, una riflessione fuori da ogni retorica sulle cause della violenza dilagante, sul perché della cieca sopraffazione fisica e psicologica dell’uomo sulla donna, sui motivi che spingono un uomo a pensare che la vita della compagna gli appartenga in maniera totale tanto da poterne decidere la vita e la morte.- Il report della commissione d’inchiesta è un vero bollettino di guerra, anche per il Salento. Tra il 2013 e il 2016 sono state uccise 48 donne, 192 hanno subito violenza sessuale e 6 sono state violenze di gruppo.