«Fedez pedinato da noi? Macché: stessa strada per rientrare a casa»: parla l'investigatore

Si preannuncia una battaglia legale fra il noto rapper italiano Fedez e l'agenzia investigativa Inside guidata dal salentino Salvatore Piccinni, 40 anni, di Tricase. Il cantante ha presentato un esposto contro Antonio Piccinni, 19 anni, capo dell'unità investigativa dell'agenzia del padre specializzata in investigazioni aziendali, sicurezza informatica, informazioni patrimoniali e dossier per società di capitali.

L'accusa è di averlo pedinato per le strade di Milano la sera del 26 novembre mentre rientrava a casa. Una ricostruzione respinta con forza da padre e figlio che per questo si sono rivolti agli avvocati Davide Steccanella e Fabio Ferrari per denunciare l'artista per calunnia e per lesioni: perché - sostengono - anche Antonio Piccinni quella sera stava rientrando a casa. Abitano a 300 metri di distanza l'uno dall'altro. E perché Fedez avrebbe sferrato un pugno all'orecchio sinistro del giovane investigatore.



«Nessun giallo», sostiene Salvatore Piccinni. «Mio figlio aveva appena lasciato a casa la fidanzata. E poi basterebbe riflettere sulla circostanza che un pedinamento al giorno d'oggi si farebbe tutt'al più con un localizzatore gps piazzato sotto la macchina della persona da controllare. E non certo usando un'auto che non passa inosservata come la Bmw X6 guidata quella sera da mio figlio. Non so perché Fedez si sia messo in testa certe cose, basterebbe vedere dove abita lui e dove abitiamo noi. E dovrebbe tenere presente che erano circa le 22 e sia lui che mio figlio correvano perché avevano necessità di fare presto per rientrare a casa, visto le limitazioni del lockdown».



Agli atti della pattuglia di polizia del Commissariato Sempione intervenuta quella sera in piazza Giulio Cesare dove le due auto si erano fermate, parlano di uno schiaffo ricevuto da Antonio Piccinni. Fedez inoltre gli avrebbe urlato: «Perché mi segui?». La polizia era lì perché in quella zona stava effettuando un servizio di controllo del territorio e per questo la pattuglia si è fermata per riportare la calma.



Antonio Piccinni ha fatto una premessa: «Sono armato». È sceso dalla Bmw mostrando le mani e poi ha consegnato sia la pistola che il tesserino di investigatore privato. Da qui la domanda dei poliziotti: «Stava seguendo Federico Leonardo Lucia (il nome di Fedez, ndr)?». La risposta è stata no. E perché si trovava accanto alla Lamborghini del cantante? «Mi ha chiamato lui», la risposta dopo avere sostenuto un attimo prima di avere parcheggiato. L'artista ha categoricamente smentito di averlo fatto avvicinare.



Qual è la verità? La stabilirà l'eventuale inchiesta che potrebbe aprire la Procura di Milano, se nel frattempo Fedez e i Piccinni di Inside non dovessero chiudere questa vicenda con una stretta di mano. Intanto Piccinni senior getta acqua sul fuoco: «Tanto rumore per nulla. Ci sta pure che mio figlio abbia accelerato quando accelerava Fedez lungo il vialone di due chilometri che si percorrere per raggiungere casa. Si sono trovati uno dietro all'altro per quattro-cinque semafori. E pur sempre un ragazzo di 19 anni, si è fatto prendere dallo spirito di competizione con un'altra super car. A un certo punto Fedez ha girato a destra e mentre mio figlio prendeva, la svolta opposta si è fermato ed ha cominciato a suonare all'impazzata con il clacson sbracciandosi e gridando di raggiungerlo. Antonio non l'aveva riconosciuto, se l'è trovato davanti quando ha abbassato il finestrino: il tempo di rispondergli che no, non era vero che lo stesse seguendo ed ha ricevuto un pugno. Sembrava che fosse finita lì, anche perché Fedez si è ricordato di avere una volta ospitato mio figlio piccolo e che gli proposi i nostri servizi. Per noi la storia poteva dirsi conclusa, ma ora faremo valere le nostre ragioni».

