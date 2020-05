Fazzi, «pronto soccorso allo stremo». Turni massacranti e pazienti per ore su lettighe, Manca: «Da medico mi sono vergognato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Pronto soccorso del Vito Fazzi allo stremo con colleghi provati da turni massacranti e pazienti per ore sulle lettighe». A denunciare la situazione il vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia (medico), Luigi Manca. «Mi sono vergognato», ha dichiarato non come consigliere ma come medico appunto che proprio nel Vito Fazzi di Lecce presta servizio. Il consigliere si è ritrovato al Pronto Soccorso dell'ospedale leccese per accompagnare un congiunto. «E' stato imbarazzante».«Il divario fra i roboanti annunci del nostro presidente-assessore alla Sanità e la realtà delle condizioni nelle quali i nostri medici, infermieri e operatori sanitari sono costretti a lavorare è abnorme. Mentre aspettavo il mio turno, accudendo personalmente il mio parente - racconta Manca - , ho visto: colleghi provati da turni di lavoro massacrati, diversi operatori del 118 in fila all’ingresso in attesa che i medici del pronto soccorso, già oberati all’inverosimile di lavoro, prestassero assistenza, alcuni pazienti, su quelle lettighe, sono rimasti così per ore, in una stanza quattro barelle di pazienti in barba a tutti i distanziometri, misure di sicurezza… mi sono anche chiesto fra me e me: ma come imponiamo la sanificazione per ogni cliente ai parrucchieri-barbieri ed estetisti e qui come la fanno?».Parla di sanità allo sgremo, il consigliere, con operatori al lavoro a cuo non è stato fatto «neppure un tampone per la loro sicurezza, ma anche per la sicurezza di coloro che arrivano al Pronto soccorso con problematiche diverse e potrebbero ritrovarsi contagiati dal Covid. Il tutto mentre il Dipartimento per l’Emergenza, il DEA, è avvolto da un eterno mistero sul suo funzionamento. Mi chiedo - conclude il consigliere - : ma il presidente-assessore alla Sanità, Emiliano, è a conoscenza di ciò che si sta verificando all’ospedale di Lecce o è troppo impegnato ad andare in TV?».