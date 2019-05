«Favori con il tribunale» Libero il primario Trianni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia i domiciliari dopo cinque mesi, il primario di Neurologia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il dottore Giorgio Trianni, 67 anni, di Gallipoli, è tornato libero grazie all'ordinanza del presidente della sezione penale A del Tribunale di Potenza, Rosario Baglioni, che ha accolto l'istanza degli avvocati difensori Stefano Chiriatti e Francesco Paolo Sisto.Rinviata all'udienza dell'1 luglio, invece, la pronuncia sul patteggiamento concordato dalla difesa con il procuratore Francesco Curcio: un anno ed 11 mesi di reclusione, oltre al risarcimento di 50mila euro al Ministero della Salute, per l'accusa di corruzione in atti giudiziari. E' la vicenda chiave dell'inchiesta della Procura di Potenza che il 6 dicembre dell'anno scorso vide finire ai domiciliari con Trianni anche il direttore generale della Asl di Lecce, Ottavio Narracci; il primario di Ortopedia Giuseppe Rollo (misura poi annullata dalla Corte di Cassazione, senza rinvio); e l'avvocatessa Benedetta Martina (tornata libera dopo avere patteggiato due anni ed otto mesi di reclusione).In quel blitz della Guardia di finanza di Lecce finirono in carcere il pubblico ministero Emilio Arnesano ed il dottore Carlo Siciliano (primario di Medicina del Lavoro), passati poi in seguito anche loro ai domiciliari. Per tutti, tranne per chi ha scelto il rito del patteggiamento, è in corso il processo davanti ai giudici della sezione B (prossime udienze 20, 23 e 30 maggio).Hanno scelto il rito più rapido, e che consente di ottenere una riduzione di un terzo della pena in caso di condanna, il dottore Trianni ed i suoi difensori. La revoca della misura, peraltro, è stata chiesta sul presupposto che nell'ipotesi che il patteggiamento fosse accolto la pena rientrerebbe allora nel limite dei due anni. E per questo andrebbe sospesa. In attesa del pronunciamento del collegio, dunque, l'imputato avrebbe rischiato di restare in custodia cautelare per una pena che non andrebbe scontata.La vicenda chiave, si diceva: le microspie piazzate in una sala del Fazzi intercettarono una dialogo riguardante la piscina sequestrata a Trianni nella villa di Gallipoli. Sigilli messi dai carabinieri del Noe, perché ritenuta abusiva, con la convalida del pubblico ministero Arnesano.Secondo l'impostazione accusatoria basata sui dialoghi captati dalle microspie, Trianni e Siciliano architettarono un piano per indurre il magistrato a dissequestrare la piscina: due battute di caccia al daino maschio in una riserva della Basilicata. Tutto pagato da dottore Trianni. Dalla trasferta all'albergo-ristorante, alla tariffa per accedere, sparare e fare catture nella riserva. Tutto collocato fra febbraio e marzo dell'anno scorso. E fra l'una e l'altra battuta di caccia, arrivò il provvedimento di dissequestro. Ed a luglio la richiesta di archiviazione del fascicolo, poi respinta in tempi recenti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, Simona Panzera.Emblematica è stata ritenuta una intercettazione tra Trianni e Siciliano, quando discussero sul da farsi perché il meteo non prometteva nulla di buona all'approssimarsi della prima battuta di caccia. Trianni prospettò la possibilità di limitarsi a portare il magistrato a pranzo. La replica di Siciliano: «Tu devi farlo sparare, tu non hai capito niente, se tu lo porti e non spara considera che quella c... di piscina non la apri più. Scusa, eh! No, tu la casa ti fai abbattere. Fesso, tu non hai capito niente».