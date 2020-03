Fatte in casa da mamma e figlia «E vi diciamo come si realizzano»

Decine di mascherine cucine in casa e distribuite gratuitamente per fronteggiare l'emergenza sanitaria da coronavirus. È l'iniziativa di due donne brindisine che in questi giorni di reclusione forzata hanno deciso di dare il proprio contributo ed aiutare chi ha difficoltà a reperire i dispositivi di sicurezza personale. Elvira Suma, 57 anni di Brindisi, con sua madre Franca Zinzeri, di 82 anni, sono così alle prese con stoffa, forbici e macchina da cucire per realizzare mascherine da donare ad associazioni e famiglie. Rosse, bianche e persino a quadretti, di quale colore sia la stoffa non fa differenza, l'importante è cucirne il più possibile. È notorio, infatti, quanto sia difficile in questi giorni reperire le mascherine, ve ne sono davvero poche in vendita ed il fortunato che riesce ad acquistarne una è costretto anche a pagarla a peso d'oro. Ed allora perché non realizzarle in casa? All'inizio le due donne le avevano cucite solo per la loro famiglia, poi peso atto delle difficoltà anche delle altre persone hanno deciso di dare anche loro un piccolo contributo. Madre e figlia hanno la passione per il cucito ma per confezionare le mascherine si sono affidate alle indicazioni di un medico. «Ho tanti tessuti di cotone lavabili e sterilizzabili - spiega Elvira Suma - e così leggendo della difficoltà di reperire mascherine per carenza, ma anche per gli alti costi, ho pensato di dare il mio contributo. Mia madre di 82 anni è stata felice di farlo, è lei che cuce». Le due donne non si sono limitate a cucire le mascherine ma hanno persino realizzato un tutorial video nel quale spiegano passo per passo come farle. Un modo questo per spingere e incentivare altre donne capaci di cucire a dare loro una mano in questa bella iniziativa. Le mascherine di stoffa hanno tutte un'apertura sul retro per inserire all'interno il filtro, fondamentale in questo il contributo del medico che ha spiegato loro come renderle adeguate all'esigenza sanitaria. Ogni mascherina è riutilizzabile se poi lavata a 90 gradi ed igienizzata a dovere. Il filtro, invece, va gettato e sostituito.

L.Pez.

