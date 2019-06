Fare il bucato con Verga, Calvino e Steinbeck: in lavanderia spunta una biblioteca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una piccola biblioteca in lavanderia. L’iniziativa nasce dal progetto “Biblioteche in periferia” di ARCI-Biblioteca di Sarajevo e ha come obiettivo quello di raggiungere le persone, nei luoghi di frequentazione, per incontrare la loro quotidianità, invitandole alla lettura.Per questo l’associazione ha chiesto alla lavanderia self service LaWanda di Maglie di poter posizionare nei locali uno scaffale per ospitare numerosi testi ricevuti in donazione e messi a disposizione gratuitamente al pubblico.Il corner presso LaWanda, in Piazza Europa, è il secondo che viene inaugurato dopo quello attivato alcune settimane fa presso Librarìa in Largo San Pietro.