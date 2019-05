Far west in zona Stadio: 36enne sparato in bocca e accoltellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una ferita da arma da taglio alla gola e tre colpi d'arma da fuoco: uno gli avrebbe trapassato la guancia, facendogli letteralmente esplodere i denti. L'altro, il più profondo, sarebbe rimasto in testa. E infine il terzo lo avrebbe colpito di striscio al fianco.Con il volto completamente coperto di sangue, cosciente ma sotto choc: così gli operatori del 118 hanno trovato, nel tardo pomeriggio di ieri, Riccardo Savoia, 36enne incensurato di Lecce. Un tentato omicidio in piena regola, quello che si è consumato ieri attorno alle 18 in via Macchiavelli, nel quartiere Stadio.La chiamata alla centrale operativa del 113 è arrivata da qualcuno che evidentemente aveva visto qualcosa e che ha fornito ai poliziotti le indicazioni per trovare il giovane. All'arrivo dell'ambulanza del 118 e della polizia, il 36enne era a terra, riverso in una pozza di sangue sul terrazzo di un palazzo di sei piani. L'uomo non riusciva a muovere un ginocchio: difficile pensare che fino al sesto piano ci sia arrivato da solo.Le tracce di sangue ritrovate nell'ascensore sembrerebbero far pensare che qualcuno, dopo averlo ferito gravemente, lo abbia portato su con la forza. Probabilmente aveva l'intenzione di gettarlo di peso sull'asfalto ma poi il piano, per chissà quali motivi, è fallito. Si tratta per ora soltanto di ipotesi che poi toccherà agli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile verificare.Intanto, già ieri i poliziotti hanno perlustrato la zona per ore, nel tentativo di ricostruire la dinamica di un ferimento che appare ancora piuttosto oscura. Gli agenti si sono soffermati molto su un locale al piano terra, poi hanno perlustrato l'ascensore e il terrazzo.Altri hanno fatto un giro nel quartiere, per vedere se qualche abitazione privata o esercizio commerciale fosse dotato di videocamere da cui acquisire le immagini, sperando di trovare indizi utili. Altri ancora hanno ascoltato i residenti a caccia di testimoni, ma anche per capire se qualcuno avesse sentito rumori strani o visto movimenti sospetti. Qualunque indizio può essere utile.Intanto, l'uomo è stato trasportato in codice rosso e a sirene spiegate verso il Pronto Soccorso dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il 36enne, ancora lucido, ha raccontato ai medici che lo hanno sottoposto alla Tac di essere stato sparato o accoltellato: comprensibilmente sotto choc, non ha saputo dire con precisione cosa gli fosse capitato né chi gli volesse fare del male fino a vederlo morto. Non ricordava nulla: solo un dolore lancinante tanto da lasciarlo a terra, in una pozza di sangue.L'uomo è stato sottoposto alla Tac e poi d'urgenza a un intervento chirurgico per estrargli un proiettile che gli era rimasto conficcato nel corpo. Si trova ora ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata.