Far west in centro: agenti in borghese individuano i rapinatori e scatta l'inseguimento

Inseguiti per le strade del centro di Nardò, bloccati da due agenti in borghese e infine arrestati in flagranza. E’ andato male il tentativo di rapina in una gioielleria a due brindisini arrivati in provincia di Lecce di prima mattina a bordo di una moto di grossa cilindrata.Scene da film sotto il sole cocente in Via Galliani, corso centralissimo di Nardò, pochi minuti dopo le 10, con un inseguimento tra i banditi e i poliziotti che hanno bloccato prima il ragazzo alla guida della moto, fermo poco più avanti a fare da palo, poi l’altro, entrato nella gioelleria per mettere a segno il colpo, inseguito mentre usciva sino in via Genova e poi immobilizzato .L’intervento degli agenti è stato immediato grazie ad un poliziotto libero dal servizio insospettito dalla presenza del giovane fermo sulla moto e dal suo atteggiamento. È stato lui ad allertare i colleghi e farli arrivare sul posto tanto da interrompere la rapina che ha avuto però come conseguenza il ricovero della titolare in ospedale a gallipoli per un forte stato di choc e perché aggredita dal bandito entrato nel negozio.Era disarmato, ma le ha stretto le mani al collo nel tentativo di farsi aprire la cassaforte. Quando ha capito di essere stato braccato, prima di fuggire, le ha strappato un orecchino di diamanti trovato per strada. I poliziotti del commissariato, diretti dal vicequestore Pantaleo Nicolì, hanno arrestato in flagranza i due brindisini, di 18 e 21 anni per rapina aggravata.Stanno visionando i filmati per verificare se avessero delle armi. Di sicuro si erano portati delle fascette in plastica per immobilizzare i presenti, che però non hanno fatto in tempo ad usare.