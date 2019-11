Fanno esplodere lo sportello Bancomat, ladri in fuga con i soldi

Ladri in zione nella notte a Torre Lapillo, marina di Porto Cesareo. Obiettivo: lo sportello Bancomat della “Banca Credito Cooperativo di Leverano”. Con la classica tecnica della "marmotta" - cioè infilando dell'esplosivo nella fessura che eroga il denaro - lo sportello è stato fatto esplodere.



L'allarme è scattato attorno alle 5.30 e sul posto sono arrivati i carabinieri del Norm di Campi Salentina per i rilievi. L'ammontare del furto è ancora in corso di quantificazione. I militari hanno avviato le indagini, potendo contare anche sulle immagini di alcune videocamere, dal momento che l'area è parzialmente videosorvegliata. © RIPRODUZIONE RISERVATA