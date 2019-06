False fatture per evadere il fisco: batosta sul Lecce da 600mila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Un giro di false fatture per far quadrare i conti e non pagare l'Iva. L'Agenzia delle Entrate bussa alla porta dell'Unione sportiva Lecce. Chiede il saldo immediato di 614mila euro di debiti con il Fisco, maturati durante gli anni dal 2013 al 2014, e annuncia l'invio di tutte le carte alla Procura della Repubblica. Si contestano i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture inesistenti e dichiarazione infedele.L'avviso di accertamento è deflagrato come una bomba ad alto potenziale negli uffici dell'Us Lecce alla fine del mese di maggio, una manciata di giorni dopo la promozione in serie A. E secondo autorevoli fonti vicine agli attuali vertici societari fino a quel momento ignari di tutto - potrebbe finire per compromettere seriamente la campagna acquisti del Lecce.