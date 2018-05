© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perde una banconota da 100 euro e, temendo la reazione dei propri familiari, inscena una rapina.Alla fine però è finita nei guai per simulazione di reato: una donna di 55 anni di Poggiardo è stata denunciata a piede libero dai carabinieri. La donna, il 6 aprile scorso, aveva raccontato ai militari di essere stata vittima di una rapina nei pressi di un supermercato, ad opera di due stranieri che l’avevano costretta - così aveva riferito - a consegnare cento euro.Ma le indagini dei carabinieri hanno smentito questa ricostruzione, mettendo in luce invece la responsabilità della donna, che non aveva avuto il coraggio di dire ai propri familiari di aver perso i soldi