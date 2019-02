Faitha, via da Castelnuovo di Porto: partorisce a Galatina appena scesa dal treno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un vero e proprio miracolo quello della piccola Aliya nata ieri all'ospedale di Galatina. I medici che hanno fatto partorire la sua giovane mamma, Faitha, 20 anni appena, non riuscivano a credere che con una gravidanza oltre termine sia stata messa su un treno da sola e mandata ad affrontare il lungo viaggio fino a Lecce.Faitha è una dei migranti mandate via improvvisamente dal Cara di Castelnuovo di Porto che ha chiuso i battenti due giorni fa. Messa sul treno alla volta di Lecce, dove è stata presa in carico dall'Arci che gestisce in provincia alcuni centri di accoglienza. Vista la sua condizione è stata fatta viaggiare da sola ma senza alcuna certificazione sanitaria e in un viaggio in cui avrebbe potuto verificarsi in qualsiasi momento un'emergenza.