I Luoghi del cuore del Fai: Gallipoli è già sul podio con la chiesetta dei Samari. I risultati in diretta

E venne il giorno della Chiesa di San Pietro dei Samari. Finito il conto alla rovescia, oggi, il Fai (Fondo ambiente italiano) decreterà il vincitore dell’XI edizione del Censimento dei Luoghi del Cuore 2022, rivelando i primi tre luoghi classificati da destinare al recupero. E Gallipoli, con la sua chiesetta dei Samari, sarà sicuramente sul podio. La chiesa era già prima nella classifica provvisoria con 20.640 voti: ai voti online poi si dovevano aggiungere quelli cartacei per decretare le posizioni definitive. Cosa che, appunto, avverrà oggi. I 3 luoghi più votati nella classifica nazionale avranno accesso ad un contributo rispettivamente di 50.000 euro, 40.000 euro e 30.000 euro.

La diretta



Per seguire insieme la diretta dei risultati del censimento, il sindaco Stefano Minerva ha invitato la popolazione a recarsi oggi alle 10 nei pressi dell’antica chiesa, dove attraverso un maxi schermo si potrà seguire la diretta del Fai su fondoambiente.it. In caso di pioggia ci si sposterà nell’aula consiliare del comune di Gallipoli. Gallipoli concorre al podio con la Chiesa di San Pietro dei Samari, preziosissima chiesetta abbaziale del XII secolo situata all’interno del territorio del Parco Naturale Regionale “Isola di Sant’Andrea e litorale Punta Pizzo” di Gallipoli. Costituisce uno dei principali beni culturali del Parco, il cui restauro è fondamentale anche con riferimento al recupero ed alla valorizzazione dell’antica via Pietrina.

Il sindaco di Gallipoli



«C’è grande attesa – dice il sindaco Stefano Minerva con delega alla cultura - per la giornata di oggi, in cui sapremo, finalmente, come si è posizionata la nostra città. La vincita non solo permetterà di avere un contributo economico per recuperare il bene ma poter sviluppare ancor più progetti attorno al bene. Una vittoria, però, dalla comunità è stata di fatto già ottenuta: il coinvolgimento attorno alla causa, il fare gruppo per ottenere quanti più voti e un forte spirito di collaborazione. Sono tutte azioni che rendono una città comunità, una comunità che si stringe intorno ad un obiettivo ben preciso. Ringrazio di cuore il comitato per il recupero della Chiesa dei Samari di Gallipoli che non ha mai smesso di coinvolgere enti, istituzioni, associazioni, cittadini e l’intera comunità salentina, oltre al gruppo Fai Salento Jonico e alla delegazione Fai Lecce. Invito tutti a collegarsi e a vivere insieme questo momento poiché siamo tutti coinvolti. Forza Gallipoli e incrociamo le dita».

Il censimento



È stato lanciato nello scorso mese di maggio, infatti, il grande censimento del patrimonio culturale di Italia, promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Centinaia di migliaia i voti online e cartacei raccolti che hanno portato all’attenzione oltre 37.000 luoghi unici per storia, arte e natura. E ai primi tre posti della classifica, già nei primi mesi del concorso, si sono subito posizionati il Museo dei Misteri a Campobasso (secondo con 20.560 voti); la Chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli; la Stazione Bayard - La strada di ferro Napoli Portici a Napoli, sostituita poi da via Vandelli: la madre di tutte le strade moderne, Pievepelago Modena. Ed è con queste realtà che si gioca questa fantastica partita del cuore i cui goal sono rappresentati dai numerosissimi click dei gallipolini ma anche di tantissimi salentini e non solo. «Restando in tema di festa di San Valentino – dice Virgilio Provenzano, portavoce del comitato “Amici del Parco di Gallipoli” e capo gruppo del Fai Salento Jonico - posso tranquillamente dire che Gallipoli e l’intero Salento hanno tributato una bellissima dichiarazione d’amore nei confronti del loro territorio. Una comunità intera, che si è stretta attorno alla Chiesetta di San Pietro dei Samari per il suo recupero, ci rende felici ed entusiasti, al di là dell’esito finale del concorso dei Luoghi del Cuore del Fai. Siamo una comunità viva che ha voglia di riprendersi il passato e ridare luce al diamante incastonato nel bellissimo Parco di Gallipoli, di cui costituisce il bene culturale più importante».

