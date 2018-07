Fa incendiare l'auto dell'ex moglie: finisce in carcere con il complice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPECCHIA - Un 43enne del posto è stato arretato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, Giovanni Perdicchia, già ai domiciliari per reati analoghi, è stato tradotto in carcere dopo l'inendio doloso all'auto dell'ex moglie.L'uomo infatti perseguitava la donna da tempo, anche con insulti sui social network. Dopo la denuncia della donna, Perdichicchia non aveva esitato a commissionare l'intimidazione a un alro pregiudicato. A svelare la paternità del gesto le indagini dei militari, che hanno anche incrociato i tabulati telefonici dei due. A inchiodarli infine le riprese delle telecamere di videosorveglianza.