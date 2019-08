Extracomunitario chiede monetine, derubato. È gara di solidarietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per pagare l'affitto, va a raccogliere i pomodori. Ma dato che i soldi non bastano, nel tempo libero lo trovi all'ingresso della Coop: dà una mano a chi fa la spesa a portare in auto le casse d'acqua o le buste più pesanti, in cambio ottiene di riportare indietro il carrello e di tenere per se la moneta utilizzata per sganciarlo. Chuks è conosciuto e amato a Gagliano del Capo, ma evidentemente non da tutti.Ieri qualcuno, approfittando di una sua disattenzione, gli ha portato via lo zainetto che conteneva qualche effetto personale e 65 euro in monetine, frutto della sua permanenza davanti all'ingresso della Coop degli ultimi giorni. Lo zaino è stato ritrovato, ma dei soldi nemmeno l'ombra. Cosa che ha gettato Chuks nella disperazione, dal momento che oggi avrebbe dovuto pagare l'affitto di 250 euro e quei soldi erano stati messi da parte proprio per quello.Chuks non riusciva a crederci: «Io ho trovato spesso dei portafogli, perché la gente si distrae e li perde - lo sfogo con alcune persone che erano nei paraggi - e l'ho sempre restituito perché non era mio. Allora perché hanno rubato i soldi proprio a me?».Una risposta alla sua domanda non c'è. Ma c'è la risposta dell'intera Gagliano, che ha preso a cuore la situazione di Chuks. Qualcuno ha accompagnato il giovane dai carabinieri, dove ha sporto denuncia nella speranza che magari la visione delle immagini delle telecamere possa condurre i militari al ladro e lui a rievere il suo denaro. Anche il personale della Coop si è dato da fare per aiutare Chuks in vari modi e infine sui social corre l'appello per un aiuto più concreto: una monetina in più, nei prossimi giorni, per far in modo che il ragazzo non abbia problemi con l'affitto. «Vi accoglierà con un sorriso - si legge sul gruppo Facebook Gagliano del Capo in the world - e una stretta di mano che valgono lo sforzo di qualche monetina». Il ragazzo sarà davanti all'ingresso della Coop di via 2 giugno per tutta la giornata di sabato e lunedì pomeriggio, mentre negli altri giorni sarà impegnato nei campi a raccogliere pomodori. La gara di solidarietà è già scattata e già ieri insieme agli spicci, Chuck ha ricevuto qualche banconota.