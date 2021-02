Ex sindaco e 10 ex consiglieri indagati per l'hotel a Badisco

L'ex sindaco di Santa Cesarea Terme, gli assessori e quasi tutti i componenti del Consiglio comunale in carica nel 2007, sia di maggioranza che di opposizione, sotto inchiesta per l'albergo di Porto Badisco costruito in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico e sequestrato nel 2018.



Oltre all'allora primo cittadino Osvaldo Maiorano, sono indagati 10 dei 12 consiglieri dell'epoca, cioè tutti gli amministratori che il 4 aprile 2007 votarono a favore della delibera numero 22, l'atto col quale 14 anni fa il Cosiglio approvò definitivamente, e con un sì trasversale, il progetto in variante urbanistica con procedura semplificata per la realizzazione di un hotel in uno degli scorci più suggestivi del Salento. Con i politici che sedevano in Consiglio, indagati anche i funzionari dello stesso Comune e della Regione che hanno autorizzato i lavori, come anche i proprietari del terreno, i costruttori e i progettisti. In tutto sono 20 le persone che hanno ricevuto l'informazione di garanzia con il contestuale avviso di chiusura delle indagini preliminari: un atto firmato dal pm Alessandro Prontera, titolare dell'inchiesta condotta dalla Guardia di finanza di Otranto. L'albergo, sequestrato nel febbraio del 2018, è stato costruito a Porto Badisco, sulla provinciale Santa Cesarea Terme-Uggiano. È stato edificato proprio ai limiti dei confini territoriali di Santa Cesarea e nel cuore del parco regionale naturale Costa Otranto - Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, riconosciuto dal ministero dell'Ambiente come sito di rilevanza naturalistica comunitaria. Si tratta di un immobile su tre livelli per complessivi 3196 metri cubi. La Procura contesta agli indagati di aver urbanizzato ed alterato la bellezza naturale di un'area di elevato pregio determinando un'insanabile trasformazione in una zona sottoposta ad un regime di speciale protezione.

Secondo l'accusa, l'area naturalistica sarebbe stata cementificata senza i permessi e in assenza di autorizzazione paesaggistica e Valutazione di incidenza ambientale. Oltre a Maiorano, 65 anni, sindaco di Santa Cesarea Terme dal 1999 all'ottobre del 2007, sono indagati 10 tra assessori e consiglieri: Augusto Merico, 48 anni; Aniceto Pompeo Pizzoleto, 70 anni; Lucio Guida, 56 anni; Renato Viva Maggio, 57 anni; Anna Cinzia Merola, 54 anni, esponenti dell'allora maggioranza. E i consiglieri di opposizione Rocco Bleve, 63 anni; Cesario Maggio, 71 anni; Massimo Frangillo, 66 anni; Leonardo Biagio Riso, 64 anni, e Walter Nutricato, 60 anni. Gli altri sono tecnici, progettisti, costruttori e funzionari che si sono succeduti nel corso degli anni: Demetrio Pacella, 76 anni, di Maglie, all'epoca responsabile del servizio Assetto del territorio e ambiente del comune di santa Cesarea che il 6 giugno 2007 ha rilasciato il primo permesso di costruire; Luciano Cretì, 56 anni, di Santa Cesarea, responsabile dello Sportello unico della attività produttive; Lorenzo Daniele De Fabrizio, 61 anni, e Fabio Domenico De Fabrizio, di Uggiano La Chiesa, ingegneri progettisti ed estensori della relazione geologica, idrogeologica, sismica e geotecnica; Mario Merico, 57 anni, di Uggiano la Chiesa, titolare della ditta incaricata di eseguire i lavori; Francesca Pace, 63 anni, di Bari, componente della segreteria tecnica dell'ufficio Parchi e Riserve naturali che ha rilasciato il parere favorevole del 30 aprile 2004; Luigi Ampolo, 72 anni, di Surbo, responsabile dell'Ufficio urbanistico regionale della sezione distaccata di Lecce che ha rilasciato il parere favorevole nella conferenza dei servizi del 3 agosto 2006; Francesca Achiropita Pisanò, 54 anni, di Tricase, responsabile del settore Assetto del territorio che ha rilasciato il permesso di costruire; Alessandro Cursano, 50 anni, di Giurdignano, titolare della ditta incaricata di eseguire parte dei lavori.

Per tutti e 20 l'accusa è di lottizzazione abusiva, esecuzione di opere in difformità o in assenza di autorizzazione, distruzione e deturpamento di bellezze naturali. Inoltre, gli ingegneri De Fabrizio, progettisti dell'albergo, dovranno difendersi anche dall'accusa di aver attestato falsamente l'esistenza dei requisiti per la realizzazione dell'immobile. Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Luigi Corvaglia e Monica Laura Gravante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA