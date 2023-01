Ex Nautico di Gallipoli, arriva l'ok dal Tar: blindati gli 11 milioni necessari per ricostruirlo

Nuovo e importante passo di avvicinamento per la demolizione della vecchia sede di via Gramsci e la successiva ricostruzione del nuovo istituto Nautico di Gallipoli. La buona nuova arriva dalla sentenza di merito del Tar del Lazio che, dopo una sospensiva già adottata nel 2016, ha accolto definitivamente il ricorso presentato circa sei anni addietro dalla Provincia di Lecce, blindando di fatto il finanziamento pubblico di 11 milioni di euro ottenuto dall'ente nell'ambito della graduatoria definitiva del mistero dell'Istruzione, gestiti dall'Inail in qualità di ente appaltante, e legati al programma sulle Scuole Innovative.

Accolto il ricorso



I giudici amministrativi capitolini infatti, in accoglimento del ricorso presentato dall'avvocato Raffaele Baldassarre, hanno stabilito che la dotazione finanziaria assegnata alla Regione Puglia dal Miur, pari a 21 milioni di euro in virtù della legge sulla Buona Scuola del 2015, va distribuita tra il polo scolastico del Comune di Bari (cui spettano 10 milioni di euro), intervento primo classificato in graduatoria, e l'Istituto Nautico Amerigo Vespucci di Gallipoli, per 11 milioni di euro, posizionato al secondo posto. E' stato quindi definitivamente scongiurato il tentativo del Comune di Bari di portare da 9 a 18 milioni di euro il finanziamento per il polo scolastico del capoluogo regionale (disposto successivamente alla definizione della graduatoria ministeriale) che avrebbe esaurito l'intera disponibilità finanziaria escludendo in via definitiva il progetto della Provincia di Lecce legato alla ricostruzione della nuova sede dell'istituto gallipolino. Ora, rimesse a posto anche formalmente le questioni relative alla dotazione finanziaria, il progetto di demolizione e ricostruzione della sede scolastica di via Gramsci potrà andare avanti.

Necessari più di 13 milioni



L'appesantimento della procedura burocratica (la normativa per il finanziamento delle scuole innovative ed i fondi per la ristrutturazione dell'istituto scolastico di Gallipoli saranno corrisposti dall'Inail sulla base del progetto esecutivo della Provincia, con parere positivo del Miur) unitamente all'incremento del costo delle materie prime ha, sino ad ora, rallentato la realizzazione dell'intervento ed ha fatto lievitare anche i costi che ammontano attualmente a circa 13 milioni e 600 mila euro. Per quanto concerne ai tempi di realizzazione si prevede di edificare la nuova scuola entro un paio d'anni: la Provincia di Lecce ha già approvato e trasmesso al ministero ed all'Inail la progettazione definitiva, cui seguirà tra breve la progettazione esecutiva che è in fase di completamento da parte degli uffici. Nell'ottobre del 2021 il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva, ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica di demolizione e ricostruzione della sede scolastica di via Grasmci, redatto dalla società Atiproject, per un importo complessivo di 12.385.938 euro. I tecnici e responsabili società toscana, che si è aggiudica l'appalto per la progettazione del nuovo istituto, hanno già avviato da oltre un anno i rilievi utili per la successiva fase della demolizione dell'edificio e si sono già svolti anche degli incontri propedeutici inerenti lo studio di progettazione, per la ricostruzione del nuovo edificio con responsabili provinciali e anche con la dirigenza scolastica retta da Paola Apollonio.

La nuova sede

La nuova sede scolastica sarà dotata di 15 aule per ospitare sino a 375 alunni, dieci laboratori, una palestra, la biblioteca, il planetario, con la zona amministrativa, auditorium, servizi, e campo di pallavolo esterno, su una superficie complessiva di 4.204 metri quadri, di cui 1.914 coperti. La progettazione definitiva è già pronta ed avviata dunque, e la società ha già elaborato le tavole tecniche che rendono l'idea nella nuova e funzionale veste della sede scolastica che risorgerà nella stesso luogo, tra via Gramsci e la zona della Giudecca, in cui oggi campeggia il malandato immobile dell'ex Nautico.