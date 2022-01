Ex Massa, parcheggi e negozi sono un miraggio. E manca ancora l'ultimo ok al progetto

Solo erbacce. Almeno ora. Diciassette anni per avviare e portare a termine l'iter burocratico (di fatto non ancora concluso) e altri tre anni ne serviranno per realizzare il centro direzionale con negozi e uffici, un mercato coperto e un parcheggio da circa 500 posti auto. La riqualificazione dell'area dell'ex caserma Massa è la grande incompiuta di Lecce per antonomasia. Una ferita nel cuore della città. Non ancora emarginata.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati