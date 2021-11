Sgombero dell'ex Galateo: mezzi al lavoro dall'alba. Soccorso un senzatetto

Sono cominciate oggi all'alba le operazioni di sgombero dei locali dell'ex ospedale Galateo a Lecce. Un intervento necessario e non più rinviabile nei locali del complesso di Viale rossini che attraverso i fondi del Pnrr (già previsti 15 milioni di euro) sarà rimesso a nuovo dal Comune di Lecce. L’obiettivo è rimettere in funzione il maestoso edificio - che si sviluppa su una superficie di 12.080 metri quadrati e 3.790 metri quadrati di terrazze e conta una superficie scoperta di pertinenza di circa 30mila – sfruttando gli spazi per rispondere più efficacemente alla domanda di casa dei leccesi. E il progetto di rigenerazione dell’ex Galateo prevede la realizzazione di 70 alloggi diversificati, tra social housing per giovani coppie, anziani, famiglie monogenitoriali e alloggi per studenti, spazi comuni, cucine e lavanderia, biblioteca, aule studio, asilo nido, palestra e ambulatorio medico, spazi multifunzionali, per il commercio di prossimità e per laboratori artigianali, spazi per associazioni e start up, oltre alla terrazza di uso pubblico.

Le operazioni di sgombero

A coordinare le operazioni di sgombero gli agenti della sezione volanti della questura leccese assieme agli agenti di polizia locale. All'interno dell'immobile sono stati rivenuti indumenti, brandine e coperte: segno evidente che la struttura era utilizzata da alcune persone come riparo, sopratutto durante le ore notturne.

L'assessore al Welfare, Miglietta: «Prima dell'inizio dei lavori soccorso un giovane»

«Stamattina, in collaborazione con le forze dell’ordine e la Protezione Civile e con il prezioso supporto di Arci e dei volontari di Casa Comune, che da mesi affiancano l’ Amministrazione nella ricerca di soluzioni per accompagnare alcuni degli occupanti verso i servizi offerti dal settore welfare e dalle associazioni di volontariato, abbiamo accertato che nell’immobile non si trovassero persone in stato di bisogno e difficoltà. Con un lavoro di squadra di preparazione all’arrivo di questa data è stata fornita assistenza medica e legale, riuscendo tra le altre cose a somministrare loro il vaccino per il Covid-19 a tutti - ha fatto sapere l'assessore al Welfare del Comune di Lecce, Silvia Miglietta - Prima dell’inizio dei lavori, c’era solo un ragazzo che è stato identificato dalle forze dell’ordine e ha ricevuto la necessaria assistenza. I lavori sono dunque cominciati: nei prossimi giorni PVI procederà alla pulizia del luogo e ai lavori di messa in sicurezza propedeutici alla riqualificazione dell’immobile. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato perché ciò avvenisse senza alcun momento di tensione e senza alcuna forzatura: la Questura, la Prefettura, le associazioni di volontariato, la Protezione Civile, Puglia valore immobiliare e il settore Welfare del Comune. Sono, come tutti i cittadini, impaziente di veder rinascere questo luogo meraviglioso grazie al quale affronteremo in maniera innovativa il tema del bisogno di casa e del disagio abitativo in città».